ليل العراق يجمع عايدة خالد بـ كريم العراقي

المستقلة/- طرحت الفنانة المغربية عايدة خالد أغنية جديدة تحمل اسم “هنا ليل “كتب كلماتها ولحنها الشاعر العراقي كريم العراقي، ووزّع موسيقاها ميثم علاء الدين ، وتم تسجيلها في احد الاستوديوهات الغنائية في دبي ، كما تم تصويرها خلال التسجيل تحت ادارة المخرج زاكي وتقول :

هنا ليل و هنا عتابة هنا جو يشفي الكآبة

هنا ناس حبهم ذبحنا باشات و احنا غلابة

هنا ضاع و هنا لقيته*هنا وين بعيوني بيته

جنِّيت لما هويته محبوب حتى بعذابه

وتعتبر أغنية ” هنا ليل ” الذي صاغ كلماتها الشاعر كريم العراقي من الأغنيات الشعبية ليسافر من خلال كلماتها وإيقاعاتها المفعمة بروح الحنين لتلك الليالي بصوت الفنانة المغربية عايدة خالد ، بعدما تسلسلت الذكريات الى روح شاعرنا لتلك الليالي التي تحمل براءة اللحظات وشجونها وانسها وجمال الرباط الإنساني ، لتبقى صورها ملازمه ومتشابكة في العقول والوجدان وتثير في خلجات النفس الحنين لتلك الليالي .

والفنانة عايدة خالد من الأصوات المميزة في المغرب واستطاعت ان تفرض وجودها على الساحة الفنية بصوتها وحضورها ، ليكون هذا العمل ثاني الأعمال باللهجة العراقية والخامسة برصيدها الفني ، فيما سيكون صيف العام 2022 حافل بالإصدارات الغنائية ومتنوع من حيث اللهجات التي سيتم الكشف عنها بعد شهر رمضان المبارك .

وتم طرح أغنية ” هنا ليل ” للفنانة المغربية عايدة خالد على قناتها الرسمية في “اليوتيوب” وعلى كافة مواقع التواصل الاجتماعي، وكافة الإذاعات الخليجية والعراقية والمغربية والعربية.