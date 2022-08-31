ليلى شندول تطرح “كنبنا غياب” بالتعاون مع لايف ستايلز ستوديوز

المستقلة/- طرحت شركة لايف ستايلز ستوديوز أحدث إنتاجاتها الغنائية، أغنية “كتبنا غياب” للإعلامية والفنانة التونسية ليلى شندول في أولى تجاربها الغنائية.

وقدمت لايف ستايلز ستوديوز الإعلامية ليلى شندول بأولى أغنياتها باللهجة المصرية، حيث جاءت أغنية “كتبنا غياب” بقالب غنائي ايقاعي سريع.

وصدرت أغنية “كتبنا غياب” على طريقة الفيديو كليب عبر قناة لايف ستايلز ستوديوز على اليوتيوب، وحمل توقيع المخرج اللبناني زياد خوري، وجاء الكليب متناغماً مع أجواء الأغنية حيث اللوحات الراقصة والمشاهد التي تحمل طاقة ايجابية.

وحملت أغنية “كتبنا غياب” كلمات مؤمن راجح والحان بصي وتوزيع ماريو جميل.