ليكيب الفرنسية : تعديل قانوني قد يتيح لباريس سان جيرمان التجديد لمبابي

المستقلة /- كشفت صحيفة “ليكيب” الفرنسية عن وجود أمر قد يتيح لنادي باريس سان جيرمان المحافظة على نجمه كيليان مبابي.

وينتهي تعاقد مبابي في حديقة الأمراء، بنهاية الموسم الجاري، ولم يتوصل الطرفان لاتفاق حول التجديد حتى الآن، وسط أنباء تفيد باتفاقه مع ريال مدريد على الانتقال له مجانا، في الصيف المقبل.

ووفقا للصحيفة الفرنسية فإن هناك بعض التعديلات القادمة في قانون اللعب المالي النظيف قد يستغلها النادي الباريسي للإبقاء على نجمه.

كما سيتم تخفيف القواعد الخاصة بالإنفاق المرتبط بالدخل وستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من الموسم المقبل.

وهذا يعني أن سان جيرمان يمكن أن يقدم عرضا أفضل للاعبهم النجم في محاولة لإقناعه بالبقاء في النادي.

ومع تطبيق نظام اللعب النظيف الجديد، سيسمح للأندية بإنفاق ما يصل إلى 70 % من الدخل على الأجور.

ويخشى مسؤولو باريس سان جيرمان من رحيل مبابي مجانا إلى ريال مدريد، الذي يعد الأقرب للاعب في الوقت الراهن، وفقا لما ذكرته تقارير عدة في فرنسا وإسبانيا، رغم تصريحات اللاعب نفسه يصرح بأن مستقبله لا يزال مبهما.

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