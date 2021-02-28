ليفربول يعود للانتصارات بعد سلسلة الهزائم

المستقلة/- أنهى ليفربول سلسلة الهزائم في الدوري الإنجليزي الممتاز، بتغلبه على مضيفه شيفيلد يونايتد 2-0 في الجولة 26 من البريمييرليج.

وسجل هدفي اللقاء كل من كورتيس جونز (48)، ومدافع شيفيلد، كين برايان بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 64.

وبهذا أنهى ليفربول سلسلة الهزائم بعد خسارته في آخر 4 مباريات بالدوري الإنجليزي أمام برايتون (1-0) ومانشستر سيتي (4-1) وليستر سيتي (3-1) وإيفرتون (2-0).

ورفع ليفربول، حامل لقب الدوري الإنجليزي، رصيده بهذا الفوز إلى 43 نقطة يحتل بها المركز السادس، بفارق نقطة واحدة عن الخامس تشيلسي.

فيما بقي رصيد شيفيلد يونايتد 11 نقطة، في المركز الأخير.