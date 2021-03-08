ليفربول يستقر على بديل محمد صلاح

المستقلة/- استقر نادي ليفربول على البديل الذي سيضمه في حال رحيل محمد صلاح نجم الريدز خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وارتبط اسم محمد صلاح بالرحيل عن صفوف ليفربول الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعد سلسلة من الاضطرابات شهدته علاقته بالنادي الإنجليزي.

وحسب ما ذكرته صحيفة “آس” الإسبانية، فإن ليفربول سيكون قادرا على المنافسة من الناحية المالية من أجل ضم الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان إذا تم بيع صلاح خلال الصيف المقبل.

وينتهي عقد مبابي الحالي مع باريس سان جيرمان في يونيو 2022 ، وسط ارتباط اسمه بالانتقال إلى ريال مدريد الإسباني وقلعة الأنفيلد.

وجاءت هذه الأنباء بعد غضب صلاح من استبداله خلال مباراة فريقه ضد تشيلسي، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز والتي خسرها الريدز بهدف دون رد.

كما أثار رامي عباس عيسي وكيل صلاح الجدل عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر أثار بها الشكوك حول مستقبل اللاعب المصري مع ليفربول خلال الفترة المقبلة.

 

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