ليفربول يرصد 5 مرشحين لخلافة كلوب

المستقلة/- وضعت إدارة نادي ليفربول قائمة من 5 مرشحين لخلافة المدرب الألماني يورجن كلوب.

وأعلنت صحيفة “ميرور” البريطانية عن 5 بدلاء محتملين لقيادة الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول حال اتخاذ قرار بإقالة المدير الفني، يورجن كلوب، خلال الفترة المقبلة، بسبب ما يمر به الفريق في الفترة الماضية، من تذبذب واضح وأزمات كثيرة مع اللاعبين.

وسقطت نتائج ليفربول بصورة واضحة في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، وسقط الفريق إلى المركز الثامن بعد هزيمة سادسة على التوالي في ملعبه “أنفيلد” يوم أمس الأحد، أمام فولهام، بعد أن هُزم قبلها من تشيلسي بنتيجة قاسية.

ويواجه كلوب خطر الإقالة بحسب بعض مواقع المراهنات في عالم كرة القدم، خاصة وأن ليفربول كان مرشحا للاحتفاظ بلقب الدوري الإنجليزي ولكن أداء الفريق لم يرتق لمستوى الطموحات، ويخشى الفريق عدم التأهل لأحد البطولات الأوروبية الموسم المقبل، الذي قد يشهد خروج بعض اللاعبين

يأتي الألماني في المركز الثاني بعد مدرب نيوكاسل الحالي، ستيف بروس، للرحيل عن فريقه نظرا لنتائج فرقهما في الموسم الحالي، رغم ثقة ملاك ليفربول في كلوب لكن كل شيء من الممكن أن يحدث، ولكن سيناريو الفشل في الموسم الاخير رفقة دورتموند وماينز، يظل في بالهم في كل وقت.

وأفادت الصحيفة الشهيرة بخمسة أسماء قد تخلف كلوب في ليفربول وهي ستيفن جيرارد (مدرب رينجرز)، جوليان ناجيلسمان (مدرب لايبزيج)، ماركو روز (مدرب بوروسيا مونشنجلادباخ)، بيب ليندرز (مساعد ليفربول) وماسيماليانو أليجري (مدرب يوفنتوس الأسبق).

ليفربول يحتل المركز الثامن في الدوري الإنجليزي، تاركا حملة الدفاع عن لقبه بشكل كبير، بعدما خسر من فولهام بهدف نظيف.