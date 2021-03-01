ليفربول يخطط للإطاحة بكلوب

المستقلة/- تحوم الشكوك حول استمرار يورجن كلوب مع ليفربول، حيث أشارت تقارير صحفية إلى أن إدارة النادي تخطط لإقالة المدرب الألماني الذي يمتد عقده حتى 2024.

ووفقا لما ذكرته شبكة “skysports” البريطانية، فإنه هناك شكوك حول إستمرار كلوب مع ليفربول لفترة طويلة، ولذلك فإن الريدز يبحث عن بديل.

وأضاف المصدر في تقريره أن ستيفين جيرارد، أسطورة ليفربول السابق والمدرب الحالي لفريق جلاسجو رينجرز الأسكتلندي، قد يكون بديل كلوب في الريدز، وأن الوقت المحتمل لإقالة كلوب لن يكون في منتصف الموسم ولكن من الممكن أن يكون في نهاية الموسم الحالي.

وحسب التقارير الواردة من إنجلترا ووفقًا لمصادر مقربة من جيرارد أخبر الإدارة بعدم استعداده لتولي مسؤولية الفريق سوى من بداية الموسم خصوًصا بارتباطه مع رينجرز ببطولات ينافس عليها الفريق أبرزها الدوري الأوروبي.

وبات رينجرز قريبا من التتويج بلقب الدوري المحلي هذا الموسم لأول مرة منذ 10 سنوات، حيث يقدم فريق المدرب جيرارد مستويات ممتازة للغاية على الصعيدين المحلي والأوروبي، ويستعد لمواصلة التنافس على كل البطولات التي ينافس فيها.

جيرارد سبق له وأن اختار أسكتلندا للتدريب بها بسبب قرب الكرة هناك من مستوى إنجلترا، وللابتعاد عن الضغوط في الإعلام الإنجليزي والابتعاد عن الأضواء.