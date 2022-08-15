ليفربول يحل ضيفا ثقيلا على كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

المستقلة/- يلتقى فريق ليفربول، المحترف ضمن صفوفه النجم المصرى محمد صلاح، مع ضيفه كريستال بالاس، فى المواجهة المقرر إقامتها فى التاسعة مساء اليوم، الاثنين، على ملعب “آنفيلد” معقل الريدز، فى ختام منافسات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز بالموسم الجاري 2022-2023.

ويسعى ليفربول، بقيادة مدربه يورجن كلوب، لتحقيق انتصاره الأول فى الموسم الجديد للدوري الإنجليزي وحصد الثلاث نقاط بعد البداية المخيبة للآمال فى المسابقة.

وسقط الريدز فى فخ التعادل الإيجابى مع مضيفه فولهام بهدفين لكل منهما فى اللقاء الذى جمعهما على ملعب “كرافين كوتاج”، ضمن منافسات الجولة الاولي في الدوري الإنجليزي.

ولا يملك ليفربول أي بدائل فى مواجهة الليلة سوى تحقيق الفوز من أجل المنافسة مبكرا بقوة على لقب الدوري الإنجليزي الذى خسره في الموسم الماضى بالجولة الأخيرة بفارق نقطة واحدة عن مانشستر سيتي المتوج باللقب.

وتعد مواجهة كريستال بالاس اليوم هي البروفة الأخيرة لكتيبة المدرب يورجن كلوب قبل كلاسيكو إنجلترا النارى الذى يخوضه أمام مانشستر يونايتد يوم الاثنين المقبل 22 أغسطس الجارى على ملعب “أولد ترافورد”.

ويسعى محمد صلاح لمواصلة انطلاقته التاريخية مع ليفربول في الدوري الإنجليزي، بعدما أصبح النجم المصرى أول لاعب في تاريخ البريميرليج يسجل في المباراة الافتتاحية للموسم السادس على التوالي بعدما هز شباك فولهام في الجولة الأولى.

ويحتاج محمد صلاح لتسجيل هدف فى مواجهة اليوم من أجل الانفراد بالمركز الثامن فى قائمة الهدافين التاريخيين للريدز، حيث يتساوى الفرعون المصرى مع مايكل أوين حاليا برصيد 158 هدفا بقميص ليفربول فى جميع البطولات.