ليفربول يحدد 25 مليون إسترليني للاستغناء عن خدمات السنغالي ساديو ماني

المستقلة/- حدد نادي ليفربول الإنجليزي المقابل المالي للتخلى عن خدمات السنغالي ساديو ماني لاعب الفريق بعد انتهاء الموسم، وارتباط اللاعب بالانتقال إلى نادي بايرن ميونخ الألماني خلال فترة الانتقالات الصيفية التى تنطلق بداية من شهر يونيو المقبل.

ووفقاً لوكالة الأنباء البريطانية، فإن نادي ليفربول وضع تقديرا ماليا يبلغ 25 مليون جنيه إسترليني، ما يوازي 31.6 مليون دولار للتخلى عن خدمات ساديو ماني خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وأوضح التقرير أن ساديو ماني يتبقى في عقده موسماً آخر مع نادي ليفربول ينتهي الصيف المقبل سيكون هو الأخير وسط تراجع رغبة إدارة الريدز في التجديد للاعب السنغالي المواسم المقبلة.

يأتي ذلك في الوقت الذي يسعى فيه نادي بايرن ميونخ الألماني الى الاستقرار على بديل روبرت ليفاندوفسكي في حال انتقال الأخير الى برشلونة الإسباني خلال نفس الفترة من الانتقالات القادمة.

وأوضح التقرير أن ساديو ماني لم يوضح بعد نواياه للنادي الذي انضم إليه من ساوثهامبتون الإنجليزي مقابل 30 مليون جنيه إسترليني قبل ست سنوات.

وألمح النجم السنغالي إلى رحيله عن صفوف الريدز عقب نهاية مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا. وقال ماني في تصريحات بعد المباراة، نشرتها صحيفة “sporx” التركية، “أعتقد أنها كانت مباراة معقدة للغاية الليلة، شعرنا بخيبة أمل، شكرًا لجماهير ليفربول، والمدرب يورجن كلوب، هذا الفريق مؤهل بما يكفى لتحقيق أعظم الإنجازات فى العالم”.

ويتصدر السنغالى ساديو مانى قائمة اهتمام بايرن ميونخ لدعم الجانب الهجومى مع احتمالية رحيل النجم البولندى روبرت ليفاندوفيسكى، كما اهتم باريس سان جيرمان بضم ماني لكن تجديد عقد النجم كيليان مبابي لمدة 3 سنوات، أطاح بفكرة انضمام السنغالى إلى ملعب “حديقة الأمراء”.

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