ليفربول ضد أياكس.. موعد المباراة والقنوات الناقلة

(المستقلة) يلتقي ليفربول مع ضيفه أياكس، مساء الثلاثاء، في الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

ليفربول ضمن تأهله إلى دور الـ16، ويسعى لتحقيق الهدف التالي، وهو التأهل في صدارة المجموعة الرابعة.

ويحتل الليفر حاليا صدارة ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 9 نقاط، يليه أياكس في الوصافة برصيد 7 نقاط.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

وتنطلق مباراة ليفربول ضد أياكس في تمام الساعة الحادية عشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة وبغداد، العاشرة بتوقيت القاهرة وعمّان.

وتذاع المباراة على قناة BeIn HD 1، بتعليق المصري علي محمد علي.

تشكيل ليفربول المتوقع

حارس المرمى: أليسون

خط الدفاع: نيكو ويليامز – ماتيب – رييس ويليامز – روبرتسون

خط الوسط: فينالدوم – فابينيو – هندرسون

خط الهجوم: ماني – صلاح – جوتا