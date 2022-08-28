ليفاندوفسكي يقود برشلونة للفوز على بلد الوليد برباعية

المستقلة/- حقق نادي برشلونة فوزا سهلا على ضيفه بلد الوليد في المباراة التي جرت على ملعب الكامب نو ، مساء الأحد، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإسباني.

وشهدت الدقيقة 24 من عمر المباراة، تسجيل برشلونة لهدف التقدم عن طريق البولندي روبرت ليفاندوفسكي.

وفي الدقيقة 43، سجل الإسباني الشاب بيدري هدف برشلونة الثاني في المباراة من تسديدة رائعة.

ليفاندوفسكي واصل تألقه، وسجل هدفه الثاني في المباراة والثالث لبرشلونة بتسديدة على طريقة “ركلة العقرب” بالدقيقة 65.

وقبل النهاية، سجل سيرجي روبرتو هدف برشلونة الرابع في المباراة، تحديدا في الدقيقة 91 من عمر اللقاء.

وبتلك النتيجة، رفع برشلونة رصيده إلى 7 نقاط ، فيما استقر بلد الوليد في المركز قبل الأخير برصيد نقطة يتيمة.