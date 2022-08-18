ليفاندوفسكي: برشلونة سيعود الى منصات التتويج

المستقلة/-أكد البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم فريق برشلونة الإسباني والمنضم الحديثًا للبلوغرانا، أن البارسا سيعود قريبًا إلى منصات التتويج بعد الابتعاد مؤخرًا عنها.

وقال ليفاندوفسكي في تصريحات مع «لا ليجا وورلد»: «أعتقد أنه مر على برشلونة وقتًا طويلاً دون أن يتوج بالألقاب، ولكن أثق أن حاليًا هو الوقت المثالي للعودة مرة أخرى وفعل ذلك والفوز بها».

وواصل: «كنت سعيدًا في الدوري الألماني وأمضيت وقتًا رائعًا هناك ولكن لم أكن أرغب أن أستمر طول حياتي في دوري واحد، ورغبت في أخذ خطوة إلى الأمام والانضمام لبرشلونة واللعب في الليغا».

وأكمل: «برشلونة فريق يرغب في تحقيق شئ جيد لجماهيره هذا الموسم، ونأمل أن نسعد الجماهير في نهاية الموسم».

 

 

اقرأ المزيد
اخبار قطر

بيع 2.45 مليون تذكرة لمباريات كأس العالم في قطر

اخر الاخبار

جيش الاحتلال الإسرائيلي يداهم ويغلق سبع مؤسسات أهلية وحقوقية فلسطينية

اخر الاخبار

منظمة التعاون الإسلامي تتضامن مع الجزائر في موجة الحرائق

اخر الاخبار

وفاة  ولفجانج بيترسن مخرج فيلم “Troy “

اخر الاخبار

ثلاث نصائح قيّمة لمنع التهديدات الأمنية الإلكترونية في المستقبل

اخر الاخبار

أمانة بغداد والنائبة وحدة الجميلي.. تبليط أزقة الدورة تأخر أكثر من شهرين..!!

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخبار قطر

بيع 2.45 مليون تذكرة لمباريات كأس العالم في قطر

اخر الاخبار

منظمة التعاون الإسلامي تتضامن مع الجزائر في موجة الحرائق

اخر الاخبار

ليفاندوفسكي: برشلونة سيعود الى منصات التتويج

اخر الاخبار

ثلاث نصائح قيّمة لمنع التهديدات الأمنية الإلكترونية في المستقبل

اخر الاخبار

أمانة بغداد والنائبة وحدة الجميلي.. تبليط أزقة الدورة تأخر أكثر من شهرين..!!

اخبار العراق

علي شداد : مؤتمر الحوار الوطني رسم خارطة طريق واضحة لحلحلة الازمة السياسية

اخبار العراق

الانواء الجوية تتوقع انخفاضاً في درجات الحرارة بدءاً من الأسبوع المقبل

اخبار العراق

الانواء الجوية تتوقع انخفاضاً في درجات الحرارة بدءاً من الأسبوع المقبل

اخبار العراق

التربية تحدد الأول من أيلول موعداً لمباشرة الملاكات التعليمية في المدارس

اخبار العراق

تقرير : العراق يحتل المرتبة الرابعة عربياً كأكبر مستهلك للنفط

اخبار العراق

الرافدين يطلق وجبة من سلف الموظفين والعقود ومنتسبي الدفاع والداخلية

اخر الاخبار

صحيفة : إيران تعيق الجهود الرامية لإعادة إحياء الاتفاق النووي

اخبار العراق

تقرير : وزير المالية المستقيل يفجر عبوة في اسس النظام السياسي في العراق

اخبار العراق

محافظة نينوى تنتهي من إعــادة إعمار 1550 مشروعاً مدمرا

اخر الاخبار

الاتصالات مستمرة بتنفذ مشاريع الفايبر توهوم والقرض الياباني والكيبل الضوئي FTTH

اخر الاخبار

التيليجراف : مانشستر اليونايتد يستهدف التعاقد مع البلجيكي توماس مونييه

اخر الاخبار

استمرار انخفاض أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي .. اليوم الخميس