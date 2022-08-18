ليفاندوفسكي: برشلونة سيعود الى منصات التتويج

المستقلة/-أكد البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم فريق برشلونة الإسباني والمنضم الحديثًا للبلوغرانا، أن البارسا سيعود قريبًا إلى منصات التتويج بعد الابتعاد مؤخرًا عنها.

وقال ليفاندوفسكي في تصريحات مع «لا ليجا وورلد»: «أعتقد أنه مر على برشلونة وقتًا طويلاً دون أن يتوج بالألقاب، ولكن أثق أن حاليًا هو الوقت المثالي للعودة مرة أخرى وفعل ذلك والفوز بها».

وواصل: «كنت سعيدًا في الدوري الألماني وأمضيت وقتًا رائعًا هناك ولكن لم أكن أرغب أن أستمر طول حياتي في دوري واحد، ورغبت في أخذ خطوة إلى الأمام والانضمام لبرشلونة واللعب في الليغا».

وأكمل: «برشلونة فريق يرغب في تحقيق شئ جيد لجماهيره هذا الموسم، ونأمل أن نسعد الجماهير في نهاية الموسم».