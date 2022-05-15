ليس لحفل غنائي .. إليسا في الأردن قريباً

المستقلة /- أعلنت الفنانة اللبنانية إليسا عن تواجدها في الأردن في 30 و 31 مايو لـ إطلاق مبادرة “جسور” ضمن المنتدى العربي من أجل المساواة.

وشاركت الفنانة اللبنانية إليسا، مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام” دعمها لـ مبادرة جسور للقضاء على البطالة ودعم الشباب والبنات صمن المنتدى العربي الأول من أجل المساواة.

حيث علقت قائلة: “رح أكون مع الإسكوا بـ الأردن بـ 30 و 31 مايو لـ إطلاق مبادرة “جسور” ضمن المنتدى العربي من أجل المساواة.. انتظروني!”.

وأُطلقت مبادرة جسور لدعم الشباب والقضاء على البطالة في الوطن العربي خاصة بعد وصول نسبة البطالة لـ 26 % بالمنطقة العربية.

 

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