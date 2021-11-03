ليس  الأول.. ضبط خرق في انبوب نفطي في ميسان

المستقلة/-علي قاسم الكعبي/..ضبطت مفارز جهاز المخابرات الوطني العراقي بالتنسيق مع القوات الامنية ، خرق في الخط الناقل الاستراتيجي لحقل النور النفطي في محافظة ميسان “.

وبحسب معلومات دقيقة من جهاز المخابرات ” ان الخرق الذي تم ضبطه في الخط الناقل للحقل ضمن حقول البزركان بمنطقة الطيب ، وهي منطقة جبلية نائية تقع على بعد 75 كم شرقي مدينة العمارة مركز محافظة ميسان”.

واكدت المعلومات بان حجم التهريب لعناصر الجريمة المنظمة تتراوح من 15 – 20 صهريج يوميا ، مشيرة الى العثور على مسيطر خاص وانبوب معد لغرض التهريب .

وأوضحت بأنه “تم ضبط خروقات سابقا على نفس الخط النفطي الناقل “.

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