ليست المخدرات.. مادة خطيرة تُسبب الإدمان فاحذروها

المستقلة /- يتناول بعض الأشخاص المنشطات بأنواعها المتعددة، وهي من المواد التي لها القدرة على التأثير في الجهاز العصبي، حيث تزيد من اليقظة والقدرة على السهر، والشعور بالنشاط والطاقة والخفة.

ولكن الحقيقة أن لها في المقابل آثاراً سلبية تفوق الآثار التي تبدو في ظاهرها إيجابية، حيث يتسبب بعضها في حدوث مشاكل في القلب والشرايين، مثل حدوث تسارع في نبضات القلب، كما أنها قد تؤثر في الجهاز العصبي، وقد يؤدي بعضها إلى تقليل الشهية.

وتُعتبر المنشطات من المواد ذات التأثير الإدماني، إذ إن الاستخدام الخاطئ والعشوائي لها يؤدي إلى الإدمان عليها، وعند محاولة الفرد إيقاف استخدام هذه المواد تحدث أعراض انسحابية كفقدان القدرة على الفهم والتركيز، والتقليل من النشاط الذهني والحركي، كما أنها قد تتسبب في اضطرابات النوم، والتعب، والاكتئاب، وذلك بسبب هبوط مستوياتها في الدم.

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