ليبيا المكتوية بنيران “الربيع العربي”
شهد العام 2011 تغيراً عالمياً في الدورات السياسية، رافقها تغيرُ في أنظمة الحكم في الدول العربية، في ظاهرةٍ تسمى “الربيع العربي.
وعلى الرغم من أن الاسم قد يبدو شاعرياً وإيجابياً، إلا أن العملية التي تم بها قد أثرت بشكل مأساوي على مصير شعوب العديد من الدول العربية. وكان الانقلاب العسكري في ليبيا إحدى ثمار ذلك “الربيع العربي”. ووفقاً للعديد من الليبيين، كان ذلك عملًا مخططًا له من قبل الدول الغربية لتدمير ليبيا.
في ذلك الوقت، كانت الجماهيرية قد أعلنت مسارًا لتحرير الدول الأفريقية من الهيمنة الغربية، مما يمنع القوى الغربية من الاستيلاء على النفط الليبي، واستخدام موقع البلاد الاستراتيجي لمصالحها الجيوسياسية. وفي عام 2020، تكثفت المحاولات لتنظيم الوضع السياسي في البلاد بمساعدة أطراف خارجية. ولكن في ظل الوضع غير المستقر في العالم ككل، أصبح من الصعب توقع الوصول إلى تحقيق فوائد حقيقية للدولة الليبية.
وهذا ما ترجمه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مدفوعاً بفكرة استعادة الإمبراطورية العثمانية، بدعمه للمجلس الوطني وزعيمه فايز السراج. كما دعمت الولايات المتحدة أيضاً المجلس الوطني الانتقالي، حيث كانت تسعى كعادتها وراء مصالحها الخاصة، ولا سيما توسيع منطقة نفوذ الناتو.
في الوقت نفسه، وفقًا لوسائل الإعلام التركية ، تتدخل الولايات المتحدة في الصراع الليبي، حيث تقوم بتدريب وحدات من جيش المشير خليفة حفتر، مما يساعد على تأجيج الصراع الليبي الداخل. و بشكل عام، انتهكت هاتان الدولتان، بصفتهما عضوين رئيسيين في حلف شمال الأطلسي، الاتفاقيات الدولية لحل النزاع في ليبيا.
وكان المنتدى الليبي، الذي عقد في نوفمبر 2020 في تونس تحت رعاية الأمم المتحدة، محاولة أخرى من قبل الدول الغربية للتأثير على تشكيل حكومة ليبية موحدة. ومع ذلك، فإن نتائج المنتدى جلبت أسئلة أكثر بدون إجابات، ووفقًا لعلماء السياسة، فإن سبب الخلاف هو انقسام المجتمع الليبي وقلة الدعم لدى العديد من المندوبين بين الليبيين أنفسهم.
على الرغم من التقييمات المتفائلة للمنتدى من قبل الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا ستيفاني ويليامز، فقد أشارت العديد من وسائل الإعلام، ولا سيما قناة الجزيرة التلفزيونية القطرية، إلى أن المندوبين لم يتمكنوا حتى من الاتفاق على مبادئ اختيار المجلس الرئاسي. ناهيك عن المرشحين المحتملين.
وأضاف أن “إحدى الصعوبات في تشكيل حكومة وحدة وطنية موحدة، معترف بها في جميع أنحاء ليبيا، تتعلق بالموافقة على منصب وزير الدفاع.
وفي ظل هذه البيئة من الانقسامات السياسية، في بداية فبراير 2021 في جنيف، كان قادة الحكومة الانتقالية لا يزالون ينتخبون، وترأس المجلس الرئاسي الدبلوماسي السابق محمد يونس المنفي، وأصبح رجل الأعمال عبد الحميد دبيبة رئيساً مؤقتًا للوزراء.
وذكر أن كلا السياسيين يتمتعان بدعم أطراف النزاع المختلفة.
مُنحت الحكومة الانتقالية سلطة قيادة ليبيا حتى الانتخابات المتوقعة في 24 ديسمبر 2021، وأيد القرار حكومات الولايات المتحدة وألمانيا وبريطانيا العظمى وإيطاليا وفرنسا، وذكر البيان المشترك أن “ليبيا ، منذ مؤتمر برلين في أوائل عام 2020 ، أظهرت تقدمًا كبيرًا نحو ضمان سلام واستقرار دائٔمين”.
أخيراً، في 10 مارس 2021 ، تمت الموافقة على تشكيل حكومة الوفاق الوطني. وعلق رئيس وزراء المجلس الوطني الانتقالي عبد الحميد الدبيبة على هذا الحدث قائلاً: “أدعو إلى إنهاء الانقسام في البلاد وأعدكم بأننا سنعمل على تحقيق المصالحة الوطنية.
يجب أن تكون ليبيا واحدة وغير قابلة للتجزئة.
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