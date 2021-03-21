ليبيا المكتوية بنيران “الربيع العربي”

شهد العام 2011 تغيراً عالمياً في الدورات السياسية، رافقها تغيرُ في أنظمة الحكم في الدول العربية، في ظاهرةٍ تسمى “الربيع العربي.

وعلى الرغم من أن الاسم قد يبدو شاعرياً وإيجابياً، إلا أن العملية التي تم بها قد أثرت بشكل مأساوي على مصير شعوب العديد من الدول العربية. وكان الانقلاب العسكري في ليبيا إحدى ثمار ذلك “الربيع العربي”. ووفقاً للعديد من الليبيين، كان ذلك عملًا مخططًا له من قبل الدول الغربية لتدمير ليبيا.

في ذلك الوقت، كانت الجماهيرية قد أعلنت مسارًا لتحرير الدول الأفريقية من الهيمنة الغربية، مما يمنع القوى الغربية من الاستيلاء على النفط الليبي، واستخدام موقع البلاد الاستراتيجي لمصالحها الجيوسياسية. وفي عام 2020، تكثفت المحاولات لتنظيم الوضع السياسي في البلاد بمساعدة أطراف خارجية. ولكن في ظل الوضع غير المستقر في العالم ككل، أصبح من الصعب توقع الوصول إلى تحقيق فوائد حقيقية للدولة الليبية.

وهذا ما ترجمه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مدفوعاً بفكرة استعادة الإمبراطورية العثمانية، بدعمه للمجلس الوطني وزعيمه فايز السراج. كما دعمت الولايات المتحدة أيضاً المجلس الوطني الانتقالي، حيث كانت تسعى كعادتها وراء مصالحها الخاصة، ولا سيما توسيع منطقة نفوذ الناتو.

في الوقت نفسه، وفقًا لوسائل الإعلام التركية ، تتدخل الولايات المتحدة في الصراع الليبي، حيث تقوم بتدريب وحدات من جيش المشير خليفة حفتر، مما يساعد على تأجيج الصراع الليبي الداخل. و بشكل عام، انتهكت هاتان الدولتان، بصفتهما عضوين رئيسيين في حلف شمال الأطلسي، الاتفاقيات الدولية لحل النزاع في ليبيا.

وكان المنتدى الليبي، الذي عقد في نوفمبر 2020 في تونس تحت رعاية الأمم المتحدة، محاولة أخرى من قبل الدول الغربية للتأثير على تشكيل حكومة ليبية موحدة. ومع ذلك، فإن نتائج المنتدى جلبت أسئلة أكثر بدون إجابات، ووفقًا لعلماء السياسة، فإن سبب الخلاف هو انقسام المجتمع الليبي وقلة الدعم لدى العديد من المندوبين بين الليبيين أنفسهم.

على الرغم من التقييمات المتفائلة للمنتدى من قبل الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا ستيفاني ويليامز، فقد أشارت العديد من وسائل الإعلام، ولا سيما قناة الجزيرة التلفزيونية القطرية، إلى أن المندوبين لم يتمكنوا حتى من الاتفاق على مبادئ اختيار المجلس الرئاسي. ناهيك عن المرشحين المحتملين.

وأضاف أن “إحدى الصعوبات في تشكيل حكومة وحدة وطنية موحدة، معترف بها في جميع أنحاء ليبيا، تتعلق بالموافقة على منصب وزير الدفاع.

وفي ظل هذه البيئة من الانقسامات السياسية، في بداية فبراير 2021 في جنيف، كان قادة الحكومة الانتقالية لا يزالون ينتخبون، وترأس المجلس الرئاسي الدبلوماسي السابق محمد يونس المنفي، وأصبح رجل الأعمال عبد الحميد دبيبة رئيساً مؤقتًا للوزراء.

وذكر أن كلا السياسيين يتمتعان بدعم أطراف النزاع المختلفة.

مُنحت الحكومة الانتقالية سلطة قيادة ليبيا حتى الانتخابات المتوقعة في 24 ديسمبر 2021، وأيد القرار حكومات الولايات المتحدة وألمانيا وبريطانيا العظمى وإيطاليا وفرنسا، وذكر البيان المشترك أن “ليبيا ، منذ مؤتمر برلين في أوائل عام 2020 ، أظهرت تقدمًا كبيرًا نحو ضمان سلام واستقرار دائٔمين”.

أخيراً، في 10 مارس 2021 ، تمت الموافقة على تشكيل حكومة الوفاق الوطني. وعلق رئيس وزراء المجلس الوطني الانتقالي عبد الحميد الدبيبة على هذا الحدث قائلاً: “أدعو إلى إنهاء الانقسام في البلاد وأعدكم بأننا سنعمل على تحقيق المصالحة الوطنية.

يجب أن تكون ليبيا واحدة وغير قابلة للتجزئة.