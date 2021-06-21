ليبيا تستعيد طائرة القذافي الفخمة

المستقلة /- وصلت إلى مطار معيتيقة الدولي في العاصمة الليبية طرابلس، مساء الأحد، الطائرة الرئاسية الليبية “إيرباص A340-213”.

وكان في استقبالها رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، وعدد من الوزراء والمسؤولين الليبيين.

وقال الدبيبة في تصريحات أمام الصحفيين بمطار معيتيقة: “إن هذه الطائرة ملك لليبيين وتعود للبلاد بعد غياب دام 8 سنوات، في فرنسا من العام 2012، معتبرا أن عودتها “مهمة جدا للسيادة الليبية” حيث كانت محتجزة في فرنسا “بسبب إجراءات مالية وإدارية”.

وأكد الدبيبة أن الحكومة الليبية قامت بسداد الأقساط التي كانت مطلوبة نظير صيانة الطائرة، مشيرا إلى أن عودة الطائرة “خطوة ايجابية مهمة لليبيا وأمنها وإرجاع ثروتها”، لافتا كذلك إلى أن هناك 15 طائرة ليبية لا تزال خارج البلاد منها ما هو محجوز بسبب المستحقات المالية.

وقبيل عودتها إلى طرابلس حطت الطائرة الرئاسية الخاصة التي كان يستخدمها العقيد معمر القذافي، في تركيا للصيانة كمرحلة أخيرة قبل عودتها إلى الخدمة العامة في ليبيا، بعدما حلقت قادمة من مطار بربينيان ريفسالت الفرنسي حيث مكثت به منذ آب 2012.

وقبل 2011، كان الرئيس الليبي السابق معمر القذافي (1969-2011) يستقل الطائرة A340 في رحلاته، وهي طائرة رئاسية مجهزة بأحدث التقنيات ووسائل الرفاهية.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

العراق.. إصدار أربعة أحكام إعدام ومؤبد للقاضي الشرعي في تنظيم “داعش”

اخر الاخبار

صور جديدة للشيخة لطيفة ابنة حاكم دبي بإسبانيا

اخر الاخبار

إثيوبيا تصوت فى انتخابات وصفتها الحكومة بأنها أول إقتراع حر

اخر الاخبار

كيفية الحفاظ على عمر البطارية أكبر قدر ممكن

اخر الاخبار

بلقيس توجه رسالة لطليقها بشكل غير مباشر

اخر الاخبار

العراقي “صالح الرشيد” بإطلالة صادمة أشبه بالنساء .. صور

اخر الاخبار

ليبيا تستعيد طائرة القذافي الفخمة

اخر الاخبار

ليبيا تستعيد طائرة القذافي الفخمة

اخر الاخبار

غزة: الاحتلال الاسرائيلي يتوغل شرق خانيونس

اخر الاخبار

الخزرجي : المرأة العراقية عماد النهضة وهي الجدار الحامي للبلد من السقوط

اخر الاخبار

أبو الغيط يكشف عن تصريح عسكري أمريكي أخير بشأن أزمة سد النهضة

الاخبار

ارتفاع اسعار الذهب بعد تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية

الاخبار

أكثر من 178.35 مليون إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في العالم

اخر الاخبار

شريهان تفجر مفاجأة بحق هذا الشخص

اخر الاخبار

كيف نجت ابنه خلود وأمين من الموت ؟

اخر الاخبار

احذر من تناول القهوة مع هذه الأطعمة لسلامتك الصحية

الاخبار

الهند تكشف عن سلالة جديدة لفيروس كورونا