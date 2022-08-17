ليال عبود تنافس النجوم في سوريا

المستقلة/-بالتزامن مع موعد عدد من الحفلات في منطقة وادي النصارى لمناسبة عيد إنتقال السيدة مريم العذارء دخلت الفنانة اللبنانية ليال عبود على خط المنافسة من خلال حفل فني جمعها مع الفنان السوري علي الديك في منتجع الرابية – الحواش ضم حشداً من محبيي فنها ، حيث تألقت كما هي العادة بإطلالة خاصة حملت توقيع مصمم الازياء العالمي عقل فقيه .

ليال قدمت مجموعة من أغنياتها الخاصة التي اشعلت الاجواء حتى التقت مع علي الديك على خشبة المسرح عبر ديو أغنيتي حلوين و بلوة وسط قبول و استحسان الحاضرين الذين توافدوا  من محافظات سورية عدة .

ليال عبود شكرت الحاضرين على ثقتهم التي لم تتبدل و تنجدد بإستمرار بفنها و قالت : لكم مني نفس المودة و الثقة بذوقكم و محبتكم .

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