ليال  عبود تتسابق مع وائل كفوري

المستقلة/-أستطاعت الفنانة اللبنانية ليال عبود أن تحتل المرتبة الاولى في بورصة الاغنيات الاكثر تداولاً على الصعيد العربي و اللبناني و برزت في الافق أغنيتها الجديدة ( أسمر ) التي كتبها الشاعر ميشال جحا و لحنها جوزيف جحا و وزعها إيلي العليا .

ليال تسابقت عبر ( أسمر ) مع الفنان اللبناني وائل كفوري الذي حل بحسب البورصة الغنائية في المرتبة الثانية بأغنية ( كلنا مننجر ).

ويأتي هذا التقدم بعد أن نالت عبود نفس الانتشار في بورصة الاغنيات العربية و حصلت على حصتها من الرواج و التقدم بمواجهة فنانين خاضوا السباق عبر أغنياتهم الجديدة .

ومن المقرر ان تحيي ليال حفلاً غنائياً في قرية صيدنايا السورية الى جانب الفنان السوري شادي جميل .

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