لوقف هبوط الليرة..مطالب برفع أسعار الفائدة التركية

المستقلة/-أدى ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية إلى تقهقر سعر صرف الليرة التركية بأشد وتيرة بين عملات الأسواق الناشئة.

ومع انعقاد اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي التركي لتحديد مسار الفائدة يوم الخميس، يرى المضاربون على ارتفاع الليرة في ذلك سبباً للتفاؤل.

انخفضت الليرة التركية بأكثر من 8% منذ منتصف فبراير، ويترقب مديرو الاستثمار، مثل بول غرير من “فيدليتي انترناشيونال” (Fidelity International)، أن يُقدِم محافظ البنك المركزي ناجي إقبال على رفع أسعار الفائدة ووقف هبوط الليرة، مما يعزز جاذبيتها، كونها إحدى العملات ذات العوائد الأعلى في الدول النامية.

ويرى غرير، الذي يراهن بقوة على صعود الليرة، أنه “طالما أن العملة التركية تُقدم عائداً إيجابياً حقيقياً، فسيستمر المستثمرون بالانجذاب إليها”.
ويَعتبر هانز غوستافسون، من “سويدبنك”، أن رفع أسعار الفائدة “سيعطي المزيد من الأدلة على أن تركيا غيّرت مسارها، وأنها جادة بإعادة التوازن لاقتصادها”، متوقعاً أن يصعد سعر صرف العملة التركية نحو 15% إلى 6.50 ليرة لكل دولار أمريكي بحلول نهاية العام.

وتولى إقبال منصبه بقيادة المركزي التركي في نوفمبر 2020، بعد أن أقال أردوغان سلفه في عملية إصلاح شهدت أيضاً استقالة وزير الخزانة بيرات البيرق – صهر الرئيس.

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