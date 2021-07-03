لورين عيسى تروي تفاصيل صادمة بشأن زوجها الراحل عبد الخالق الغانم

المستقلة/- منى شعلان/ كشفت الفنانة والمخرجة لورين عيسى، تفاصيل صادمة عن حياتها الخاصة، مع زوجها الراحل المخرج السعودي عبد الخالق الغانم، موضحةً أن زواجهما كان سريّاً في بدايته وأنها الزوجة الثانية.

وقالت لورين عيسى: “بأول زواجنا كان شبه سري؛ لأن أغلب الوسط عرف بزواجنا، لكن قبل وفاته الله يرحمه بسنتين أعلنا الخبر بشكل عام، ما كنت أطلعه بسنابي كتير لأسباب خاصة”.

وأوضحت: “أنا الزوجة الثانية وأطفال ما عندي لأن قبل أن يتعالج من سرطان البروستاتا طلب نتزوج وأنا رفضت بسبب (شيء معين) وبعد علاجه من سرطان البروستاتا شاء الله وتزوجنا وهذا أكبر دليل على إني تزوجته عن حب وبدون مصالح”.

وتابعت:” “على فكرة السبب اللي رفضت الزواج منه في البداية كان هذا السبب هو نفسه نهاية حياته، طبعاً لا أقصد مرضه ولكن شيء لن يتخيله عقلك (والأقدار بيد الله) الله يرحمه ويغفر له”.

وأضافت: ”دائما كنا مع بعض وبأغلب رحلاتي إلا الرحلتين الأخيرتين ما كان معي، لكن كنت أصور كثير وجوده معي وذلك لأسباب خاصة“.

وتساءل المتابعون عن السبب الحقيقي وراء وفاة زوجها ورفضها له في البداية، حيث إنها لم توضح تماما وبشكل مباشر ذلك، مما دفع متابعيها لإبداء التكهنات والتوقعات المختلفة.”

تأتي تلك التصريحات بعدما تمنت لورين عيسى ”الموت“، كي تلحق بزوجها عبد الخالق الغانم، وذلك بعد مرور أقل من شهر على وفاته.

وكانت لورين عيسى، شاركت متابعيها عبر حسابها في موقع ”إنستغرام“ صورة جمعتها بزوجها عبد الخالق الغانم، في خاصية الـ ”ستوري“، قالت فيها إنها تعاني الوحدة دونه، ولا تجد من يطمئنها كما كان يفعل معها في كل موقف تمر به.

رحل عن عالمنا المخرج السعودي عبد الخالق الغانم في 18 حزيران/يونيو الماضي، بعد صراع مع مرض السرطان عن عمر ناهز 63 عاماً، تاركاً وراءه مجموعة من الأعمال الفنية المميّزة، أشهرها مسلسل “طاش ماطاش”.