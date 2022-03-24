لوحة لوجه مارلين مونرو تقدر بـ200 مليون دولار

المستقلة /- تعتزم دار كريستيز للمزادات في نيويورك بيع لوحة تمثّل وجه النجمة العالمية الراحلة مارلين مونرو .وقدّرت قيمتها بنحو 200 مليون دولار، مما يجعلها الأعلى ثمناً على الإطلاق بين الأعمال الفنية العائدة إلى القرن العشرين المباعة في مزادات.

ووفقاً لوكالة الأنباء الفرنسية فإن اللوحة التي رسمها آندي وارهول عام 1964 .عُرضت خلا مؤتمر لم يعلن عنه ووصفت الدار العمل بأنه “أهم لوحة من القرن العشرين تباع في مزاد خلال جيل”.

وأعلنت كريستيز أنه ستخصص المؤسسة عائدات هذا العمل الفني عن الممثلة الأميركية الشهيرة (1926-1962) .التي قضت بطريقة مأسوية “لتحسين حياة الأطفال في كل أنحاء العالم من خلال برامج الصحة والتعليم”.

وأوضحت أن تخصيص ريع هذه اللوحة بالكامل لأغراض خيرية سيجعل بيعها يحقق الحصيلة “الأعلى بين المزادات الخيرية. منذ ذلك الذي أقيم عام 2018 على مجموعة بيغي وديفيد روكفلر.

يشار أن الرقم القياسي المطلق – كل الفترات مجتمعة – لبيع عمل فني في مزاد علني هو للوحة “سالفاتور موندي” لدافنشي. التي بيعت في تشرين الثاني 2017 مقابل 450,3 مليون دولار في مزاد لكريستيز في نيويورك.