لوبان تدعو إلى رفع العقوبات المفروضة على روسيا بسبب الصراع في أوكرانيا

المستقلة /- دعت مارين لوبان، رئيسة كتلة “التجمع الوطني” اليميني في البرلمان الفرنسي، إلى رفع العقوبات المفروضة على روسيا بسبب الصراع في أوكرانيا، لأنها “غير مجدية وبسببها، يعاني الأوروبيون”.

وقالت لوبان في مؤتمر صحافي: “أتمنى أن تختفي العقوبات لتجنب انقطاع التيار الكهربائي عن أوروبا، لا سيما فيما يتعلق بواردات الغاز”، منددة بما وصفته “عدم قدرة السلطات (الفرنسية) على التحرك على الإطلاق”، بعد إعادة انتخاب إيمانويل ماكرون لولاية ثانية.

وأشارت إلى أنه “خلال المائة يوم الأولى من ولايته الثانية، لم يتم فعل أي شيء تقريبا. الشيء الوحيد الذي تم القيام به هو اعتماد مشروع قانون القوة الشرائية، والذي تم تضمينه في الخطط مرات عديدة لدرجة أن إيمانويل ماكرون لم يتمكن ببساطة من اتخاذه. لكننا نرى بوضوح أن القانون لا يلبي احتياجات المواطنين”.

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