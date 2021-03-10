لهذا السبب يُقتل الحصان عند كسر ساقه

المستقلة /-تعتبر الخيول من أسرع الحيوانات وأكثرها روعة على هذا الكوكب وقد شارك البشر في علاقة خاصة بهم منذ فجر الحضارة ولسبب وجيه جداً، كانت الخيول من أوائل الوحوش التي تم تدجينها وتكوين صداقات مع البشر.

وعادةً ما يُقتل الحصان المصاب بكسر في الساق لأنه من الصعب جداً على الساق المكسورة للحصان أن تلتئم بشكل صحيح.

بالإضافة إلى ذلك تعتمد الدورة الدموية في الحصان على حوافره وإن إبقاء الحصان ساكناً لفترة طويلة من الزمن حتى تلتئم عظامه يشكل خطراً كبيراً على حياته، بالإضافة إلى أن تكلفة هذا العلاج مرتفعة للغاية.

 

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لهذا السبب يُقتل الحصان عند كسر ساقه

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