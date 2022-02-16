لهذا السبب لايجب أن يخلو طعامك من الخس

لهذا السبب لايجب أن يخلو طعامك من الخس

المستقلة /- يعتبر الخس من أهم النباتات الورقية الخضراء. والذي يدخل في الكثير من الأطعمة. بسبب غناه بالعناصر الغذائية المتنوعة والسعرات الحرارية القليلة.

السعرات الحرارية في الخس:

توجد العديد من أنواع الخس المختلفة؛ مثل الخس الروماني، والخس الأحمر، والخس المكور والذي يعرف بخس الايسبيرغ، وخس رأس الزبدة.

يتصف جميع هذه الأنواع بأن لهم سعرات حرارية منخفضة، مما يجعلهم خيارات جيدة عند إضافتهم إلى نظام غذائي منخفض السعرات الحرارية.

إضافةً إلى السعرات الحرارية المنخفضة، يحتوي الخس أيضًا على نسبة منخفضة من الدهون، و السكريات والكربوهيدرات، وبهذا قد يفيد الأشخاص الخاضعين لحمية غذائية معينة سواء أن كان الهدف إنقاص الوزن أو الوقاية من بعض المشكلات الصحية الأخرى مثل: مرض السكري و أمراض القلب والشرايين.

فوائد الخس الصحية منها:

1- يمتلك فعالية مضادة للأكسدة.

2- مضاد للالتهابات.

3- قد يساعد في تقليل مستوى كوليسترول الدم.

4- يساعد على تهدئة الأعصاب و إزالة القلق.

5- يساهم في المساعدة على النوم.

6- يمنع جفاف الجلد، نظرًا لاحتوائه على كمية كبيرة من الماء.

7- يحسن البصر، لاحتوائه على فيتامين أ.

8- يساعد على تقوية العظام.

فوائد محتملة أخرى والتي تشمل الاتي:

_ فعالية مضادة للجراثيم.

_ فعالية مضادة للسرطان وخاصة سرطان القولون والرئة.

_ يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والشرايين.

_ يقلل من مستوى سكر الدم، ويساعد على تحسين عمل الإنسولين.