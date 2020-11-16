لهذا السبب.. لاعب العراق يطلب عدم تصويره في المعسكر

لهذا السبب.. لاعب العراق يطلب عدم تصويره في المعسكر

(المستقلة) وجّه محمد مزهر، لاعب منتخب العراق، طلبا غريبا للمصورين المتواجدين في معسكر “أسود الرافدين”، بعدم التقاط أي صور له.

ويرجع السبب لطلب مزهر بعدم تصويره لتعرضه من حملات تنمر في وقت سابق.

وقال مصدر داخل معسكر المنتخب العراقي في دبي في تصريحات لـ”المستقلة” إن مزهر يشعر بحالة نفسية سيئة بسبب التنمر عليه.

في المقابل أطلق مشجعون عراقيون حملة على مواقع التواصل الاجتماعي لدعم محمد مزهر صاحب الـ22 عاما.

يذكر أن مزهر يلعب في مركز خط الوسط، وانتقل في العام الحالي إلى الشرطة قادما من نفط ميسان.

ويستعد منتخب العراق لمواجهة أوزبكستان وديا على هامش معسكره في الإمارات، وستكون وديته الثانية في ذلك المعسكر بعدما واجه الأردن الخميس الماضي، وانتهى اللقاء بالتعادل السلبي.