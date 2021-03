لهذا السبب.. سيلينا غوميز تنوي اعتزال الغناء

المستقلة/- منى شعلان/ تحدثت النجمة العالمية سيلينا غوميز ، خلال مقابلة مع مجلة Vogue الأمريكية، عن الكثير من المفاجآت بشأن مسيرتها الفنية مشيرة إلى أنها تفكر في اعتزال الغناء نهائياً.

وأكدت غوميز البالغة من العمر 28 عامًا إلى أنها تفكر في الابتعاد عن المجال الفني لعدم أخذها على محمل الجد، وقالت:”من الصعب الاستمرار في القيام بذلك عندما لا يتم أخذك على محمل الجد. في بعض الأحيان أفكر ما الفائدة؟ لماذا أنا مستمرة في العمل كمغنية؟”.

وأضافت غوميز: “يحب الكثير من الناس موسيقاي وأنا ممتنة لذلك، وبسبب ذلك أستمر في الغناء، لكني أعتقد أن الألبوم التالي سيكون مختلفًا تمامًا”، لافتة إلى أن ألبومها الجديد سيكون بمثابة محاولتها الأخيرة لتغيير أسلوبها قبل الاعتزال.

وأوضحت النجمة العالمية أنها تريد قضاء المزيد من الوقت في الإنتاج ومنح نفسها فرصة حقيقية في مجال التمثيل.

كما تحدثت غوميز عن كواليس استعداداتها لمسلسل Only Murders In The Building، الذى سيعرض على أحد المنصات الشهيرة خلال العام الجارى.

ومن المقرر عرض المسلسل على شبكة hulu ، وهو عمل ينتمى لنوعية الأعمال الكوميدية، حيث يمثل محطة كبيرة للنجمة الشهيرة، بعد طرحها بداية العام الجارى أكثر من أغنية من أغانى ألبومها الجديد

ونقلت الصحيفة البريطانية ديلي ميل، صورة للنجمة سيلينا غوميز صاحبة الـ 28 عاماً، وهى تتصدر الغلاف الرسمي لمجلة Vogue في عددها الصادر لشهر مارس.