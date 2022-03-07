لن تكون ثورة الحرية للشعب السوري كما قبل وبعد الأزمة الأوكرانية.!

الدكتور مختار فاتح بي ديلي

طبيب باحث في الشان التركي واوراسيا

 

منذ اليوم الأول للتدخل الروسي في أوكرانيا، وقبل ذلك بأسابيع، كان الملف السوري حاضرا بصورة مباشرة وغير مباشرة، وفي الوقت الذي ناورت فيه موسكو جواً وبحراً، انطلاقا من قاعدة حميميم بريف مدينة اللاذقية، أطلق النظام السوري مواقف دعم سياسية وإعلامية واقتصادية لحليفه الروسي.

مع تصاعد وتيرة الحرب الروسية في أوكرانيا، وانشغال الحكومة الروسية بكافة فاصلها في هذه الحرب، يجد البعض الانشغال الروسي “فرصة ذهبية”، لتغيير موازين القوى في سوريا، لا سيما وأنه على ما يبدو أن واشنطن تسعى لصب مزيد من الاهتمام في الملف السوري، خاصة مع الإعلان أن شهر آذار/مارس سيكون شهر محاسبة لدكتاتور دمشق بعد مرور 11 عام على بداية  ثورة الحرية والكرامة ..

من المتوقع بعد انتهاء أزمة أوكرانيا سيكون هناك تصعيد متوقع في سوريا. سواء روسيا التي تريد فرض سيطرتها على كامل الأراضي، أو أميركا والغرب الذين سيحاولون التضييق على نفوذ موسكو في الشرق الأوسط.

إذا استمر الضغط الدولي على روسيا ، فإن موقفه عسكريا وسياسيا واقتصاديا لن يكون كما قبل أوكرانيا أي شيء يضعف روسيا سيعود على سوريا بالنفع والعكس صحيح ..إذا استطاع بوتين إدارة الازمة الاوكرانية والخروج منها بعد تحقيق أهدافه بخسائر قليلة، فإن الأمر سيكون كارثيا على سوريا وشعبها ، لأنه من الصعب عندها الحصول على تنازلات في الملف السوري .

 

 

 

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

كيف أثرت أزمة أوكرانيا على قطاع صناعة السيارات؟

اخر الاخبار

عمر العبداللات يتصدر “تريند” بأغنية “خابت ظنوني”

اخبار العراق

مؤتمر بغداد الثاني للمياه يختتم أعماله بتوصيات وتوقيع مذكرات تفاهم

اخر الاخبار

عمليات جوية وبرية لملاحقة المطلوبين في ميسان

اخر الاخبار

لن تكون ثورة الحرية للشعب السوري كما قبل وبعد الأزمة الأوكرانية.!

اخر الاخبار

المغربية هند زيادي تعالج ظاهرة “التنمر” في اغنيتها الجديدة

اخر الاخبار

زيدان يبحث مع الكاظمي التعاون بين السلطتين التنفيذية والقضائية

اخر الاخبار

زيدان يبحث مع الكاظمي التعاون بين السلطتين التنفيذية والقضائية

اخر الاخبار

العسومي يشيد بدور المرأة العربية وجدارتها على كافة المستويات

اخبار العراق

رغم الضغوطات ..عالية نصيف ماضية في استجواب أمين بغداد

اخر الاخبار

ليلى علوي تعلن عن تعرضها لإصابة خطيرة

اخر الاخبار

هل الزنجبيل يضر الحامل بالأشهر الأولى؟

اخر الاخبار

شخصيات برزت في حرب أوكرانيا.. تعرف عليهم

اخر الاخبار

هل يغيب مبابي عن لقاء ريال مدريد؟

اخر الاخبار

10 نصائح لتعلم اللغة الإنجليزية بسرعة وسلاسة

اخر الاخبار

نتفليكس تعلق خدمتها في روسيا

اخبار العراق

اللجنة العليا تقرر الاكتفاء بشهادة التلقيح الدولية للوافدين والمغادرين من العراق