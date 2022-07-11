لن تصدق ما فعله السريلانكيون داخل غرفة نوم الرئيس الهارب

المستقلة /- انتشرت عبر مواقع التواصل، مقاطع فيديو من داخل قصر الرئيس غوتابايا راجاباكسا، في سريلانكا عقب فراره، توثق ما فعله سريلانكيون داخل غرف القصر الفخم بعد اقتحامه.

وأظهرت المقاطع احتفال السريلانكيين في منزل الرئيس، وقام كثيرون بتمارين اللياقة البدنية في صالة الألعاب الرياضية، والمصارعة على سريره، مع التقاط الصور التذكارية في مكتبه، وقام آخرون بالاستجمام والسباحة في حوض السباحة الخاص به.

وأبدى المحتجون سعادتهم بموافقة الرئيس غوتابايا راجاباكسا على الاستقالة، وسط احتجاجات على انهيار اقتصاد البلاد. وكان الهدوء قد عاد إلى شوارع كولومبو، العاصمة التجارية لسريلانكا، اليوم الأحد، حيث بينت اللقطات أشخاصاً يحملون حقائب سفر كبيرة الحجم ويهرولون ناحية السفينة المتوقفة في الميناء قبل استعدادها للمغادرة، وشوهدت سيارة وهي تقف على مقربة منهم يبدو أنها خاصة بالرئيس الهارب.

وكان الآف المتظاهرين الغاضبين قد تدفقوا إلى العاصمة كولومبو، للمطالبة باستقالة الرئيس غوتابايا راجاباكسا بعد أشهر من الاحتجاجات، واندفعت حشود نحو بوابات القصر الرئاسي، فيما أطلق الجنود الذين كانوا يحرسون المجمع النار في الهواء لوقف تقدمهم، إلى أن نقل راجابكسا إلى مكان آمن، وانتشر الآلاف في محيط مقر إقامة الرئيس للمطالبة باستقالته، وسط اتهامات الحكومة بسوء إدارة الأزمة الخانقة منذ أشهر في بلد يبلغ عدد سكانه 22 مليون نسمة.

حاول أفراد الأمن في مكتب الرئيس، إيقاف المتظاهرين الذين مروا عبر الأسوار واقتحموا مبنى البرلمان الذي يعود إلى الحقبة الاستعمارية، ووصلوا إلى غرفة نومه وحمام سباحته ومطبخه.

وأشار مصدر في وزارة الدفاع لوكالة الصحافة الفرنسية، إن الرئيس نقل إلى مكان آمن، وتتولى تأمينه وحدة عسكرية، بعد ان أعلن عزمه التنحي، عقب ساعات من اقتحام المحتجين مقر إقامته الرسمي، وإشعال النار في منزل رئيس الوزراء