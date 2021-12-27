لن تصدق ماذا سيحصل لك ان مضغت القرنفل قبل النوم

لن تصدق ماذا سيحصل لك ان مضغت القرنفل قبل النوم

المستقلة /- يعتبر القرنفل مصدر رائع للأحماض الدهنية والألياف والفيتامينات والأوميجا 3 والمعادن، حيث انه من أكثر أنواع التوابل شيوعاً في جميع المطابخ.

فما هي فوائد مضغ القرنفل قبل النوم:

– تنظيف الجهاز التنفسي وقتل الجراثيم، وعلاج التهاب الحلق.

– علاج وجع الأسنان لإحتوائه على خصائص مضادة للميكروبات، وتساعد في وقف نمو الكائنات الحية الدقيقة مثل البكتيريا في الجسم، ولعلاج وجع الأسنان ضع القليل من الزيت مع القليل من القرنفل على قطعة من القطن على الأسنان أو على اللثة.

– التخلص من غازات الأمعاء وقرحة المعدة لإحتوائه على مخاط معدي يساعد في حماية جدران المعدة من الالتهابات والقروح، ويساعد على الهضم، والتخلص مشكلة الغازات في البطن.

– تحسين وظائف الكبد والتقليل من التهيج والإجهاد التأكسدي، كما يعتبر من العوامل الوقائية من السرطان.

– الحفاظ على صحة العظام من الكسر لإحتوائه على المنغنيز بكميات كبيرة وهو معدن له دور في تكوين العظام.