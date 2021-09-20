لن تصدق كيف أصبحت نجمة “طيور الجنة” لين الصعيدي

المستقلة /- نجمة طيور الجنة لين الصعيدي اعجاب المتابعين بسبب جمالها واطلالتها التي ظهرت فيها في مقطع فيديو انتشر بشكل كبير على مواقع التواصل الإجتماعي.

وظهرت لين الصعيدي في الفيديو،مرتدية فستان بنفسجي مكشوف الذراعين مع تسريحة شعر بسيطة، ومكياج ناعم برز جمالها.

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وأعرب المتابعون عن إعجابهم بلين التي عرفها الجمهور طفلة صغيرة تؤدي الأغنيات في قناة طيور الجنة مع والدها المنشد الأردني ​عمر الصعيدي​.