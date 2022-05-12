لن تتوقعيه..سر انجذاب الرجل للمرأة العنيدة

المستقلة /- يعد العند والعصبية من الصفات الغير مرغوبة ، بل هي من الصفات المزعجة والسلبية التي قد تؤدي بصاحبها إلى الوقوع في العديد من المشكلات والخسائر والفشل في العلاقات الإنسانية بشكل عام.

ولكن رغم ذلك.. يميل الرجال إلى المرأة العنيدة والعصبية.. فما هو السبب؟

1- النسبة الأكبر من الرجال لا يفضلون الارتباط بالمرأة الضعيفة المنكسرة فلا تمثل لهم أي مصدر للانجذاب، بينما المرأة القوية التي تتمتع بشخصية مستقلة ومميزة وقدرة على اتخاذ القرارات وإدارة المواقف المختلفة فهي التي تمثل مصدر انجذاب وإعجاب كبير للرجال.

2- الرجل يحب أن يرتبط بهذه المرأة القوية المستقلة، ولكن الرقيقة في نفس الوقت، والتي تظهر ضعفها بين يديه فقط، وتشعره بأنه هو مصدر قوتها وحمايتها ولا ينفي ذلك قوة شخصيتها.

3- يرى الرجل أن سر جمال هذا النوع من النساء يكمن في جرأتها وقوة شخصيتها، وقدرتها على التحكم في المواقف والأمور المختلفة وإدارتها إلى صالحها.

4- غالباً ما نجد أن الرجل الذي يحب هذا النوع من النساء قد يكون فاقداً لهذه الصفات في شخصيته، ويبحث عن الكمال في علاقته مع المرأة العنيدة التي تساعده على إدارة أمور حياته الشخصية والعملية، وتقوم بإكمال الجزء الناقص في شخصيته.