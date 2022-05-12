لن تتوقعيه..سر انجذاب الرجل للمرأة العنيدة

المستقلة /- يعد العند والعصبية من الصفات الغير مرغوبة ، بل هي من الصفات المزعجة والسلبية التي قد تؤدي بصاحبها إلى الوقوع في العديد من المشكلات والخسائر والفشل في العلاقات الإنسانية بشكل عام.

ولكن رغم ذلك.. يميل الرجال إلى المرأة العنيدة والعصبية.. فما هو السبب؟

1- النسبة الأكبر من الرجال لا يفضلون الارتباط بالمرأة الضعيفة المنكسرة فلا تمثل لهم أي مصدر للانجذاب، بينما المرأة القوية التي تتمتع بشخصية مستقلة ومميزة وقدرة على اتخاذ القرارات وإدارة المواقف المختلفة فهي التي تمثل مصدر انجذاب وإعجاب كبير للرجال.

2- الرجل يحب أن يرتبط بهذه المرأة القوية المستقلة، ولكن الرقيقة في نفس الوقت، والتي تظهر ضعفها بين يديه فقط، وتشعره بأنه هو مصدر قوتها وحمايتها ولا ينفي ذلك قوة شخصيتها.

3- يرى الرجل أن سر جمال هذا النوع من النساء يكمن في جرأتها وقوة شخصيتها، وقدرتها على التحكم في المواقف والأمور المختلفة وإدارتها إلى صالحها.

4- غالباً ما نجد أن الرجل الذي يحب هذا النوع من النساء قد يكون فاقداً لهذه الصفات في شخصيته، ويبحث عن الكمال في علاقته مع المرأة العنيدة التي تساعده على إدارة أمور حياته الشخصية والعملية، وتقوم بإكمال الجزء الناقص في شخصيته.

 

DXN GEMpyuri

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

ما مدى أمان العملات الرقمية المشفرة؟

اخبار العراق

القبض على متهم بقتل شخص في ميسان

اخبار العراق

كربلاء .. وقفة احتجاجية لأصحاب العقود للمطالبة بأدراجهم بفقرة التثبيت

اخر الاخبار

مركز أميركي: 2021 سجل أكبر عدد للوفيات بتاريخ الأمة

اخر الاخبار

مهرجون للإيجار في سوق الهرج

اخر الاخبار

مخاطر صادمة للنوم أمام التلفاز

اخبار العراق

ازالة التجاوزات على أرصفة أحياء رئيسية شرقي كربلاء

اخبار العراق

ازالة التجاوزات على أرصفة أحياء رئيسية شرقي كربلاء

اخر الاخبار

الأحد .. حملة شاملة لرفع اسلاك المولدات الاهلية المشوهة لمنظر كربلاء

اخبار العراق

وزارة الثقافة تقر عدداً من التدابير لمواجهة التطبيع مع الكيان الصهيوني

اخر الاخبار

ياسمين نيار تتهم احمد عز بالاحتيال

اخر الاخبار

الدمج التربوي لذوي الاحتياجات الخاصة

اخبار فلسطين

ماهر العتيلي يحافظ على إحياء الأغنية التراثية الفلسطينية

اخر الاخبار

تحذير عالي الخطورة من ثغرات في منتجات Adobe

اخبار العراق

ضبط هدر بقيمة ثمان ونصف مليار دينار في صحة كربلاء

اخر الاخبار

هل تتسبب القهوة في تساقط الشعر؟

اخر الاخبار

أفضل وقت للنشر على تيك توك ونصائح أخرى