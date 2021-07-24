لن تتوقعها.. 7 فوائد صحية للبامية أبرزها منع الربو

المستقلة /- تحتوي البامية على العديد من الفيتامينات والمعادن والألياف والمواد الغذائية، ولها فوائد عديدة ومهمة لصحة الإنسان:

1. الحمل الصحي.

تعتبر البامية داعم قوي للحمل الصحي حيث أنها تحتوي على نسبة عالية من حمض الفوليك الذي يعتبر مركب طبيعي هام جدا للمرأة الحامل، والفيتامينات الموجودة بالبامية تحمي الجنين من الإصابة ببعض الأمراض كتشقق العمود الفقري وتساعد على النمو والحفاظ على الخلايا الجديدة.

2. مطهر للقولون.

تعمل البامية على تطهير القولون لما تحتويه على نسبة كبيرة من الألياف والمواد الغذائية، الامر الذي يساعد على هضم صحي وسليم وتعمل كمادة مطهرة للأمعاء والقولون.

3. تكافح مرض السكري.

العناصر الغذائية والألياف الطبيعية الموجودة بالبامية تعمل على تنظيم نسبة السكر بالدم وهي مفيدة جداً للمرضى الذين يعانون من ارتفاع مستوى السكر في الدم لأنها تبطئ امتصاص السكر.

4. صحة الكُلَى.

أظهرت دراسة طبية أجريت عام 2005 أن الأشخاص الذين يحرصون على تناول البامية بانتظام يكونوا أقل عرضة للإصابة بأمراض الكلى.

5. منع الربو.

أثبتت دراسة طبية أن فيتامين “سي” الموجود في البامية يساعد على تقليل خطر الإصابة بالربو عند الأطفال، كما أنها تمنع الإصابة بالكثير من أمراض الجهاز التنفسي في الأطفال والكبار.

6. نضارة البشرة.

تحتوي البامية على فيتامين “سي” الذي يعتبر من أهم الفيتامينات لصحة الجلد، فالفيتامينات بجانب المواد الغذائية الأخرى الموجودة في البامية تساعد على إصلاح أنسجة الجسم التالفة وتساعد على نمو الأنسجة التي ترتبط مع الكولاجين ولذلك فتناول البامية يساعد في الحفاظ على نضارة الوجه والبشرة.

7. فقدان الوزن.

توفر البامية سعرات حرارية أقل نسبياً من السعرات الحرارية الموجودة في الأنظمة الغذائية العادية، وقد وجد أن تناول كمية قليلة من البامية كفيل أن يشبع الشهية مما يتيح نظام غذائي منخفض السعرات ويشجع على فقدان الوزن.