(لنكة) الامس و(بالة) اليوم

(لنكة) الامس و(بالة) اليوم ماركات واسعار مناسبة وامراض ومفاجآت واشياء اخرى

عبدالكريم ابراهيم

أبتسم الحظ هذه المرة لمحمد خلف (35) عاما بعد ان عثر على مبلغ مالي من فئة المئة دولار في جيب البدلة الرجالية التي اشتراها من بالة باب الشرقي.

يقول خلف ” اسمع عن مثل هذه الحكايات ولكنها اصبحت حقيقة ومفاجأة سعيدة غير متوقعة لي ” ويضيف ” برغم من اني اشتري اشياء كثيرة من البالة ،لم اعثر سوى على اشياء لا قيمة لها، يبدو ان الحظ ابتسم لي لأن هذه الورقة يمكن ان يحل بعض مشاكلي مالية “.

بائع البالات سجاد علي ( 25) عاما من نفس السوق يقول ” العثور على بعض الاشياء سمة تميز ملابس البالات ” مشيرا الى انه ” غير النقود، يتم العثور على قطع ذهبية وساعات وخواتم وميداليات وقداحات وغيرها من الاشياء التي نساها اصحابها في جيوب ملابسهم”.

احياناً يلجأ سجاد الى تفتيش بعض الملابس على امل العثور على ما غلا ثمنه، ولكن اغلب تم العثور عليه اشياء ليست ذات قيمة ولكنها ماركات عالمية يمكن بيعها بسرعة.

ولا يقتصر سوق البالات على الملابس فقط، بل امتد ليشمل الاحذية ولعب الاطفال وصولاً إلى المواد المنزلية والكهربائية كما يقول وهب ناصر(36) عاماً من سوق الكاظمية المقدسة.

ويضيف ” كانت البالة مقتصرة على الملابس، ولكن اليوم شملت جميع المواد مثل الاحذية والفرش ولعب الاطفال والحقائب حتى المواد المنزلية، وكل ركن في السوق يختص بنوعية البضاعة”.

الحاج المتقاعد سعدون والي ( 70) عاما اخذ يقلب حذاءً في محاولة اظهار بعض عيوبه لأجل خفض سعره، ولكن البائع يصر على السعر الذي حدده له لأنه ماركة عالمية، وهو يساوي اكثر من هذا السعر. ويستعيد والي بعض ذكرياته عن البالة، فيقول” كنا نسمي البالة فيما مضى اللنكة واغلب موادها من الملابس والمواد المستعملة التي يتخلى عنها اصحابها لقاء التبديل بمادة جديدة لاسيما الاواني المنزلية “.

وعن اماكن تواجد البالات أو (اللنكة) يقول سعدون ” اتذكر ان والدي رحم الله صبحني إلى منطقة النهضة وباب الشيخ وسط بغداد القديمة حيث تباع اللنكة، ولم تكن بهذه النوعية والكمية كما هي اليوم “.

كما للبالة فوائد فان لها اضراراً قد لا يدركها بعضهم لأنها يمكن ان تكون واسطة لنقل بعض الامراض لاسيما الجلدية كما يقول الدكتور مهند اللامي اختصاص الامراض الجلدية الذي يؤكد ضرورة ” غسل الملابس بدرجة حرارة أكثر من ثمانين درجة، وهو امر كفيل بالقضاء على بعض الامراض ويفضل تطهيرها بالمواد المعقمة ايضاً”.

ويضيف اللامي ” يجب التعامل من مثل المواد بحذر حيث يمكن ان تستغل للانتشار بعض الامراض البايلوجوية كما يطلق غيرها الحرب البايلوجية ،وانا افضل الجديد على البالة “.

يعمد اصحاب البالات على تقسيم المواد المباعة حسب نوعها وقيمتها المادية كما يقول وهاب صديق(40) عاما من سوق بغداد الجديدة الذي يشير الى ” فرز البالة حسب نوعية السلعة وجودتها”.

تحت صوت صديق العالي وهو ينادي ” كسر بالة جديد ” اجتمع عدد من النساء حول بضاعته حيث يقول ” انا اكسر البالة أمام الزبون ،وعليه اختيار السلعة المناسبة”.

المعلمة ام احمد استطاعت ان تحصل على غايتها كما تقول” اغلب ملابس الاطفال غير مستعملة وجديدة واسعارها مناسبة وهي تدوم اكثر مما هو موجود في السوق الآن”

وتضيف ام احمد ” أنا بين مدة واخرى اذهب الى البالات واحصل على نوعيات جيدة واصبحت ذات خبرة في المجال”.

المواد المنزلية والكهربائية التي يطلق عليها العراقيون البضاعة الاوربية هي الاخرى منافس للمواد الجديدة فهي تفوق مثيلاتها من حيث الجودة والنوعية والضمان كما يقول كريم محمد(52) عاما صاحب محل في سوق الظلال وسط بغداد ،ويضيف” المواد المباعة شرط الفحص وهي افضل من الموجود في السوق ،واسعارها مقاربة للجديد واحياناً تفوقها سعراً، لان البضاعة الجديدة بعضها غير معروفة المنشأ ، ولا تدوم طويلا ”

ويقول محمد عن البضاعة الاوربية” اغلب مما موجود درجة اولى (باب اول ) ان كانت صينية لأنها صنعت بمواصفات تلك الدول”.

فتح سوق البالات منافسة بين الجديد والمستعمل لدرجة ان بعض العراقيين يفضلونها على غيرها بعد سادت الاسواق نوعيات رديئة ولا تعمر طويلا، مما رجح كفة البالات على اختها الجديدة، ومحى النظرة السلبية التي كانت سائدة عن (لنكة ) الماضي القريب.