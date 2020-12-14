لندن تعلن حالة الطوارئ بعد ظهور سلالة جديدة من كورونا

المستقلة /- قال وزير الصحة البريطاني، مات هنكوك، إن سلالة جديدة من فيروس كورونا المستجد ظهرت في لندن ومناطق مجاورة، مما تسبب بارتفاع حاد في حالات الإصابة بالفيروس القاتل.

وذكرت السلطات البريطانية أن لندن وأجزاء من إيسكس وهيرتفوردشاير ستدخل المرحلة الثالثة من الإغلاقات ابتداء من يوم الأربعاء (16 كانون الأول 2020)، وهي أقصى درجات الإغلاق.

وهذه الخطوة ستؤدي لإغلاق الآلاف من المقاهي والحانات والمطاعم في العاصمة البريطانية ونواحيها، ولن يسمح سوى بطلبات الطعام الخارجية عبر التوصيل المنزلي، ولن يسمح للمواطنين التجمع معا في المنازل أو الحدائق أو الأماكن العامة، حسب قوانين الإجراءات الخاصة بالمرحلة الثالثة.

كما سيحظر على الجماهير حضور مباريات كرة القدم مرة أخرى، بعد أن تم السماح لعدد معين منهم بحضور مباريات الفرق التي تخوض مبارياتها في لندن.

ووصلت عدد الإصابات معدل 506 حالة لكل 100 ألف شخص في المدينة، وهي من أعلى معدلات الإصابة منذ تفشي الفيروس.