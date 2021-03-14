لمواجهة جائحة كورونا ..الباكستان ترسل شحنة مساعدات طبية إلى العراق 

المستقلة /-أعلنت وزارة الخارجية الباكستانية، عن إرسال شحنة من المساعدات الطبية إلى العراق لتأييد جهوده في مواجهة جائحة فيروس كورونا، انطلاقا من مبدأ الوقوف مع الشعب العراقي.

وقالت الوزارة، في بيان لها: “تنفيذا لتوجيهات رئيس الوزراء عمران خان، فإن باكستان قررت إرسال ثلاث شحنات من المساعدات الطبية للعراق”.

وذكرت الوزارة أن “باكستان تولي اهتماما كبيرا لعلاقاتها مع العراق، وتعتبرها علاقات أخوية عريقة تضرب جذورها في عمق التاريخ، وتستند إلى القيم الدينية المشتركة”.

ونوهت إلى أن جائحة فيروس كورونا تعد تحديا عالميا لا يمكن احتواؤه إلا بالتضامن والتعاون الدوليين.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

إعلامية كويتية تقدم أدلة تكشف حقيقة فيروس كورونا

اخر الاخبار

”أبل“ ستعيد مستشعر بصمات الأصابع Touch ID لطرازات الآيفون القادمة

اخر الاخبار

أسعار فئات بيجو 5008 موديل 2021 في العراق

اخبار العراق

الصحة النيابية : اللجنة العلمية تجيز ثلاثة أنواع من لقاحات كورونا

اخبار العراق

ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي .. اليوم الاحد

اخبار العراق

لمواجهة جائحة كورونا ..الباكستان ترسل شحنة مساعدات طبية إلى العراق 

اخبار العراق

طقس العراق سيكون متباينا بدرجات الحرارة مع فرص لتساقط الامطار

اخبار العراق

طقس العراق سيكون متباينا بدرجات الحرارة مع فرص لتساقط الامطار

اخبار العراق

الداخلية : نفذنا واجبات امنية اسفرت عن اعتقال عدد من المطلوبين

اخر الاخبار

أهل المتهم بقتل “جاسب عبود” : نحن سلمنا ولدنا ونستغرب من اعترافاته المتلفزة

اخبار العراق

جلسة غدا الاثنين ستكون صعبة ..المالية النيابية تستبعد تمرير قانون الموازنة

اخر الاخبار

التربية : إنهاء العام الدراسي الحالي في هذا التوقيت

اخبار الاردن

مذكرات توقيف بحق متهمين بالتسبب بفاجعة السلط – صور

اخر الاخبار

التربية: امتحانات نصف السنة حضورياً لجميع المراحل

اخر الاخبار

دولة تتجه لحظر النقاب

اخر الاخبار

نسبة الحماية التي توفرها جرعة واحدة من اللقاح

اخر الاخبار

فيديو.. إصابة الأردنية أحلام العجارمة بعد سقوطها من فوق الحصان