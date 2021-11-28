لمواجهة السوق السوداء ..منع تجهيز عبوات البنزين الكبيرة في كربلاء 

المستقلة / علي النصر الله / .. أعلن مدير فرع محافظة كربلاء لتوزيع المشتقات النفطية حسين الخرسان ، عن منع تجهيز عبوات البنزين الكبيرة سعة ( 10 ) لتر فما فوق من منافذ توزيع المحطات الحكومية والاهلية ، مؤكدا اطلاق مبادرة تجهيز العبوات الصغيرة سعة ( 5 ) لتر لأصحاب الدراجات النارية والتكتك .

وقال الخرسان في تصريح لـــــ ( المستقلة ) مساء الأحد ، إن “قرار المنع جاء بعد قرار شركة توزيع المنتجات النفطية الاخير والذي يهدف الى القضاء على حالة المتاجرة بالبنزين في السوق السوداء “.

وأوضح إن ” جميع المنافذ التجهيزية مراقبة بالكاميرات على مدار الساعة ، وهناك لجان رقابية لمتابعة آلية التنفيذ الدقيق “.

وأشار الى إن “الشركة العامة للمنتجات النفطية ، استجابت لمبادرة فرع كربلاء لإطلاق تجهيز العبوات الصغيرة على أن لا تتعدى ( 5 ) لتر ولمرة واحدة يوميا “.