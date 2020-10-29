لمناعة أقوى.. مصادر غير متوقّعة للفيتامين سي

المستقلة /- يُعتبر الفيتامين سي من أهم العناصر الغذائية الأساسية للجسم، إذ يقوّي جهاز المناعة ويمنع الإصابة بالعديد من الأمراض، كما تشمل فوائده الوقاية من نزلات البرد والانفلونزا بالإضافة إلى حماية خلايا المخ من التلف والمحافظة على صحّة الجلد والعظام.

وفي الوقت الّذي يظنّ فيه معظم الناس أن الحمضيات كالبرتقال والليمون هي المصدر الأساسي وشبه الوحيد لهذا الفيتامين، تجدر الإشارة إلى أنّ أطعمة أخرى كالفراولة والكيوي والتوت والطماطم تحتوي على فيتامين سي. ومع ذلك، هناك بعض المصادر الأخرى التي تعتبر مصدرًا غنيًا بفيتامين سي ولا تعتبر معروفة بشكلٍ واسعٍ.

1- البطاطا

أحد المصادر غير المتوقّعة للحصول على فيتامين سي. وتجدر الإشارة إلى أنّ حبّة البطاطا المخبوزة تمدّ الجسم بنحو 50 في المئة من احتياجاته اليومية لهذا الفيتامين.

2- البروكلي

يُنصح بإضافة البروكلي إلى نظامك الغذائي، إذ يوفر تناول كوب واحد من البروكلي أكثر من احتياجاتك اليومية من فيتامين سي.

3- الشمام

يمنح كوب واحد من مكعبات الشمام 60 ملليغرام من فيتامين سي للجسم.

4- الفلفل

يعد الفلفل الحلو الملون والأخضر مصدرًا مهمًا لفيتامين سي، إذ يحتوي الفلفل الأخضر الواحد على مئة ملليغرام من فيتامين سي، ويحتوي الفلفل الأحمر على 150 ملليغرامًا منه والفلفل الأصفر على 210 ملليغرام منه.

5- براعم الفاصوليا

تحتوي براعم الفاصوليا على نحو 79 في المئة من احتياجات جسمك اليومية من فيتامين سي، لذا يُنصح بإضافتها إلى نظامك الغذائي اليومي.