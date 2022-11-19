لمشاركتهم في تفجير اسطنبول.. بلغاريا توجه اتهامات لخمسة مشتبه بهم

 

المستقلة/- أعلن مكتب المدعي العام البلغاري، السبت، توجيه اتهامات إلى خمسة مشتبه بهم بعد هجوم 13 تشرين الثاني/نوفمبر في اسطنبول الذي نسبته السلطات إلى مقاتلي حزب العمال الكردستاني الأكراد وحلفائهم في سوريا.

وقالت المتحدثة باسم المدعي العام في صوفيا سيكا ميليفا لوكالة فرانس برس إن “خمسة أشخاص اتهموا بمساعدة” أحد المنفذين المفترضين للاعتداء، على الفرار. وقالت إن دورهم كان “لوجستياً”.

وذكرت قنوات تلفزيونية محلية أن ثلاثة من هؤلاء من مولدافيا وآخر من دولة عربية لم يحددها.

وقتل ستة اشخاص وجرح 81 اخرون فى الانفجار الذي وقع بعد ظهر الاحد الماضي في شارع استقلال المزدحم وسط اسطنبول.

وأوقف 17 شخصًا في تركيا بينهم شابة تبلغ من العمر 23 عامًا متهمة بوضع القنبلة على مقعد في شارع الاستقلال.

ويبدو أن إلهام البشير التي اعتقلت في شقة في ضواحي اسطنبول وقدمت على أنها سورية، دخلت تركيا بشكل غير قانوني من شمال شرق سوريا، بحسب السلطات التي قالت إنها اعترفت بالوقائع أثناء احتجازها لدى الشرطة.

 

المصدر: يورونيوز

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