لمدة 5 سنوات : هذه هي الخطة .. العراق سيجني “مليارات الدولارات”

المستقلة /…. يستعد العراق لتوقيع عقد بمليارات الدولارات مع شركة “تشن هوا أويل” الصينية، وهي خطة إنقاذ من بكين للحكومة التي تعاني من ضائقة مالية والتي ستتلقى أموالًا مقدمًا مقابل إمدادات النفط طويلة الأجل.

والصفقة هي أحدث مثال على قيام الصين، من خلال الشركات التجارية والبنوك التي تسيطر عليها الدولة، بإقراض منتجي النفط المتعثرين مثل أنغولا وفنزويلا والإكوادور، مع السداد في شكل براميل النفط بدلاً من النقد بعد ان أضر انهيار الطلب على النفط وأسعاره بميزانية العراق، وتكافح الحكومة لدفع الرواتب.

وبحسب وكالة بلومبيرغ الامريكية اختارت شركة سومو، شركة “زين هوا” ، التي يقال انها فازت بمناقصة لعقد الدفع المسبق بحسب مصادر مطلعة.

وبحسب أحد المصادر ، لا يزال يتعين على مجلس الوزراء العراقي الموافقة على الصفقة.

بموجب شروط خطاب أرسلته سومو إلى تجار النفط الشهر الماضي ، سيشتري العارض الفائز 4 ملايين برميل شهريًا ، أو حوالي 130 ألف برميل يوميًا. سوف يدفعون مقدمًا مقابل عام واحد من الإمداد، والذي سيحقق بالأسعار الحالية أكثر من ملياري دولار، يسري الاتفاق لمدة خمس سنوات إجمالاً – لكن الدفعة المقدمة تكون لمدة عام واحد فقط.

وتضرر جميع المنتجين الرئيسيين من انهيار النفط هذا العام الناجم عن فيروس كورونا، لكن العراق، حيث يمثل النفط الخام كل الإيرادات الحكومية تقريبًا ، في وضع أسوأ من معظم الدول، سينكمش ناتجها المحلي الإجمالي بنسبة 12٪ هذا العام ، أي أكثر من أي عضو آخر في أوبك بموجب حصة إنتاج ، وفقًا لتوقعات صندوق النقد الدولي.

وتكافح الحكومة لدفع رواتب المعلمين وموظفي الخدمة المدنية ، الذين نزل الكثير منهم إلى الشوارع في الأشهر الأخيرة للاحتجاج.

يعتبر جزء الدفع المسبق من العقد العراقي من بين الأكبر في التاريخ الحديث ، على الرغم من أنه أقل من الرقم القياسي البالغ 10 مليارات دولار الذي جمعته روسنفت التي تديرها الدولة الروسية في عام 2013 .

إلى جانب حجمها ، تعتبر الصفقة نادرة لأنها تسمح للفائز بشحن الخام العراقي إلى أي وجهة يرغب فيها لمدة عام. في العادة ، يُباع خام الشرق الأوسط بشروط صارمة تمنع التجار ومصافي التكرير من إعادة بيع البراميل إلى مناطق مختلفة.

ربما كان يُنظر إلى هذا الشرط على أنه مفيد بدرجة كافية للتعويض عن حقيقة أن الأموال المدفوعة مسبقًا خالية من الفوائد للعراق. في العادة ، يدفع البلد عائدًا للنقد الذي يتلقاه مقدمًا.

ZhenHuaتتعامل في إنتاج النفط والتجارة. على الرغم من أن الشركة غير معروفة نسبيًا خارج الصين ، إلا أنها ادت دورًا كبيرًا في ما يسمى بسياسة بكين “العالمية” للطاقة. استثمرت شركة ZhenHua في امتيازات النفط في الإمارات العربية المتحدة وكازاخستان وميانمار ، وتداول النفط الخام من دول مثل الكويت والبرازيل وجمهورية الكونغو.

وتأسست الشركة في عام 2003 كشركة تابعة لأكبر مقاول دفاعي صيني مملوك للدولة. وفقًا لموقعها على الإنترنت ، تتاجر ZhenHua بنحو 1.3 مليون برميل يوميًا من النفط والمنتجات النهائية. (النهاية)