لمخالفته شروط السلامة.. فرض غرامة مالية على المبنى المحترق في ميسان

لمخالفته شروط السلامة.. فرض غرامة مالية على المبنى المحترق في ميسان

المستقلة/-علي قاسم الكعبي/..افاد مصدر مطلع بأن مديرية الدفاع المدني في ميسان فرضت غرامة مالية بحق صاحب مبنى تجاري بعد انهياره بسبب حادث الحريق الذي وقع أمس لعدم توفر إجراءات السلامة.

و نقلت وكالة محلية عن مدير عام المديرية ربيع دينار قوله” إن المبنى لم يصمد أمام النيران وانهارت العمارة التي تتكون من ثلاثة طوابق بالكامل إضافة الى مبنى ملحق يتكون من طابقين”.

وأشار دينار الى أن الغرامة فرضت لأن المبنى مخالف لشروط السلامة والحماية من الحرائق.

يذكر أن فرق الدفاع المدني انتشلت جثة احد منتسبيها من تحت الأنقاض في حادث انهيار عمارة تشتمل على مخزنين للمواد الغذائية بعد اندلاع حريق أثناء محاولته إخماد النيران.