لمخالفته شروط السلامة.. فرض غرامة مالية على المبنى المحترق في ميسان

المستقلة/-علي قاسم الكعبي/..افاد مصدر مطلع بأن مديرية الدفاع المدني في ميسان  فرضت غرامة مالية بحق صاحب مبنى تجاري بعد انهياره بسبب حادث الحريق الذي وقع أمس لعدم توفر إجراءات السلامة.

و نقلت وكالة محلية عن مدير عام المديرية ربيع دينار قوله” إن المبنى لم يصمد أمام النيران وانهارت العمارة التي تتكون من ثلاثة طوابق بالكامل إضافة الى مبنى ملحق يتكون من طابقين”.

وأشار دينار الى أن الغرامة فرضت لأن المبنى مخالف لشروط السلامة والحماية من الحرائق.

يذكر أن فرق الدفاع المدني انتشلت جثة احد منتسبيها من تحت الأنقاض في حادث انهيار عمارة تشتمل على مخزنين للمواد الغذائية بعد اندلاع حريق أثناء محاولته إخماد النيران.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

ردود فعل دولية مستنكرة ..وغوتيريش يدين الانقلاب في السودان

اخبار العراق

حكم بالاعدام على ارهابي فجر سيارة مفخخة بمدينة النجف الاشرف

اخر الاخبار

العراق والسودان ..وسيناريوهات الإنقلاب !!

اخر الاخبار

اعداد الملقحين في الهند يتجاوز المليار شخص

اخبار العراق

الكلداني يدعو الى حوار وطني

اخبار العراق

الصدر يدعو الى تنشيط الواقع الزراعي والصناعي والاهتمام بالعملية التربوية

اخر الاخبار

تعرف على اهم المشكلات التي تزيد من مستوى السكر في الدم

اخر الاخبار

تعرف على اهم المشكلات التي تزيد من مستوى السكر في الدم

اخبار العراق

وزارة الصحة تحذر من قدوم الموجة الرابعة من سلالات كورونا

اخر الاخبار

ارتفاع اسعار الذهب لتحوم عند 1800 دولار للأوقية

اخبار العراق

النزاهة تتمكن من كشف اختلاسات تقدر بملايين الدنانير في نينوى

اخر الاخبار

ارتفاع اسعار النفط ليقترب من الـ86 دولاراً للبرميل الواحد

اخر الاخبار

اليوم .. خمس مواجهات مثيرة في انطلاق الجولة سادس من الدوري العراقي

اخبار العراق

طقس العراق : حالة عدم الاستقرار الجوي ابتداءً من يوم يوم غد الثلاثاء

اخبار العراق

خبراء يقللون من اهمية تقرير صنف العراق من الدول الاشد جوعا

اخبار العراق

مجلس الخدمة يؤكد على معالجة ملف المشمولين بقرار 3015

اخبار العراق

وزارة الصحة : اكثر من 5 مليون مواطن تلقوا لقاح كورونا