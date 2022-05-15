لمحبي المركبات العائلية.. فولكس فاغن تكشف عن سيارة الكروس أوفر الجديدة

المستقلة/- كشفت فولكس فاغن عن بعض تفاصيل سيارة الكروس أوفر الجديدة التي ستطرحها لمحبي المركبات العائلية المريحة والعملية.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن سيارة Tavendor الجديدة ستأتي كنسخة معدلة عن سيارات Teramont X الأخيرة، لكنها ستحصل على بعض التعديلات في أشكال المصابيح الأمامية والخلفية وفي تصميم ممتصات الصدمات والفتحات الهوائية على الهيكل.

وستبني السيارة الجديدة على منصات MQB، وستأتي بهيكل بطول 4 أمتار و93 سنتيمترا، عرضه 201 سم، وارتفاعه 175 سم، والمسافة بين محوري العجلات فيه 298 سم.

وستجهز قمرتها بصفين أو 3 صفوف من المقاعد المزودة بأنظمة تدفئة وتبريد، وبواجهة قيادة مميزة فيها شاشة لمسية كبيرة متطورة يمكنها الاتصال لاسلكيا مع الهواتف والأجهزة الذكية.

وستحصل هذه المركبة على أنظمة تثبيت السرعة أثناء السفر، ونظام النقطة العمياء لتفادي الحوادث، ونظام الحفاظ على الثبات على الطرقات الزلقة، ونظام تشغيل المحرك والأضواء عن بعد، وحساسات للضوء والمطر، وحساسات مسافات وكاميرات أمامية وخلفية.

وستطرحها فولكس فاغن بعدة أنواع من المحركات، منها محرك توربيني بسعة 2.0 ليتر وعزم 186 حصانا، ومحرك 2.0 TS بعزم 220 حصانا، ومحرك بست أسطوانات وسعة 2.5 ليتر بعزم 299 حصانا.

 

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