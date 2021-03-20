لماذا يغيب راموس عن مباراة ريال مدريد مع سيلتا؟

المستقلة/- غاب سيرجيو راموس، قائد ريال مدريد، عن قائمة الميرنجي الخاصة بمباراة سيلتا فيجو، المقرر لها اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة 28 من الدوري الإسباني.

وحسب صحيفة “ماركا” الإسبانية، فإن المدرب زين الدين زيدان، وضع لياقة راموس ضمن أولويات الفريق، عقب تأهل ريال مدريد إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وأشارت إلى أن راموس تلقى ضربة في مباراة أتالانتا، لذا تم تغييره ولم يُكمل المواجهة، كما قرر زيدان، استبعاده من لقاء سيلتا فيجو كإجراء احترازي.

وأوضحت أن راموس شارك في الجزء الأول فقط من تدريبات ريال مدريد، أمس الجمعة، لأن زيدان يريد الحفاظ على اللاعب للمشاركة ضد ليفربول في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وذكرت الصحيفة أن استبعاد راموس من مباراة سيلتا فيجو، قد يعني أنه لن يكون متاحا أيضا للتواجد مع منتخب إسبانيا خلال فترة التوقف الدولي.

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