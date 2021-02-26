لماذا يجب تبديل فرشاة الأسنان كل 3 أشهر؟

المستقلة /- هل فكرتم للحظة ما لماذا يوصي أطباء الأسنان بتبديل الفرشاة كل 3 إلى 4 أشهر، حيث تصبح الفرشاة بعد فترة من الاستخدام مهترئة ومثنية ومتشابكة، فيفضل تغييرها قبل أن تصل لهذه المرحلة.

وتعتبر فرشاة الأسنان الأخطر على الصحة لأنها عرضة لخطر انتقال العدوى مما يؤدي إلى تسوس الأسنان.

ويجب الالتزام بتغيير فرشاة الأسنان طبقًا للفترة التي حددها الخبراء، لأنه بعد فترة من الاستخدام تحدث بها تغيرها، تجعلها لا تسطيع القيام بتنظيف الأسنان بفعالية إلا إذا دخلت في التجاويف والمسافات الدقيقة بين الأسنان، فبمجرد أن تصبح شعيرات فرشاة الأسنان ممزقة ومتآكلة ومثنية، لن تتمكن من القيام بالمهمة التي صُممت من أجلها.

أما عند تمكّن شعيرات الفرشاة من الوصول إلى المناطق المستهدفة، أن يؤدّي ذلك إلى تكوين التجاويف، وبالتالي يمكن أن تعزز هذه الحفر مجموعة من التهابات الفم، ففي كل مرة يتم فيها استخدام فرشاة أسنان، يتسبب الضغط والاحتكاك في جعل الشعيرات غير متساوية، مما يؤدي إلى خشونة الرأس، ما يمكن أن تسبّب الشعيرات المتعرجة الحادة في تآكل المينا وتزيل أنسجة اللثة، مما يجعل الفم عرضة لمزيد من الضرر.

وعند استخدام الفرشاة لفترة طويلة يبقى تراكم الدم واللعاب وبقايا الطعام و معجون أسنان ملوث على الشعيرات، على الرغم من تنظيف فرشاة الأسنان جيداً، إلاً أنه من المحتمل أن تكون ممتلئة بالبكتيريا التي تسبّب العديد من أمراض الفم واللثة والأسنان.