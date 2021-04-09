لماذا لا يوجد ملك في بريطانيا

المستقلة /- أعلنت الملكة البريطانية إليزابيث الثانية أن زوجها الأمير فيليب فارق الحياة عن عمر ناهز 100 عام ، وبعد 73 عاما من الزواج.

** سبب وجود ملكة وليس ملك :

تاريخيا، الممالك كان يحكمها الملوك وليس الملكات.

في بريطانيا دائما ما كان الابن الأكبر للملك هو الخليفة الوحيد للملك بعد وفاته وهو من يتولى قيادة البلاد، ولان والدها لم يكن لديه أولاد ذكور.

وفي سنة 1952 أصبحت إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا بعد وفاة والدها المفاجئ، ومنذ ذلك الحين وهي لا تزال كذلك، وستظل حتى وفاتها.

وبما ان الملك لم يكن له أي ابن ذكر، فقد تم اختيار إليزابيث لهذا المنصب كونها الابنة الأكبر.

تعد الملكة إليزابيث حاليًا أطول ملك بريطاني حاكم بعد أن صعدت إلى العرش في عام 1952 ولاتزال محافظة على منصبها حتى يومنا هذا.

بعد وفاة الملكة، سيتولى أولادها العرش طالما انهم لن يموتوا قبل والدتهم او ان يقوموا بالتنازل عن المنصب، والاقرب الى هذا المنصب حاليا هو ابنها الاكبر الامير تشارلز.

بعد وفاة الأمير تشارلز كملك، فان ابنه وليام، سيكون الملك من بعده.