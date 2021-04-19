لماذا فقدت عملة البيتكوين أكثر من 10% من قيمتها في يوم واحد؟

لماذا فقدت عملة البيتكوين أكثر من 10% من قيمتها في يوم واحد؟

المستقلة /- تراجعت عملة بيتكوين في أكبر انخفاض لها في يوم واحد منذ شهر فبراير، بعد أيام فقط من وصولها إلى مستوى قياسي، وانخفضت العملة المشفرة بنسبة 10.8 في المئة خلال الـ 24 ساعة، من 61396 دولار إلى 54750 دولار.

ووصلت في مرحلة ما إلى أدنى مستوى لها عند 51300 دولار بعد أن انخفضت بأكثر من 7000 دولار في ساعة واحدة، قبل أن تتعافى جزئيًا.

وأوضح عدد من الخبراء لـ”صدى البلد” أسباب تراجع العملة المشفرة “البيتكوين” أكثر من 10% من قيمتها في يوم واحد.

وارجع أحمد معطي الخبير الاقتصادي،السبب وراء هذا الانخفاض يعود إلى اتجاه الكثير من ممتلكي هذه العملة لبيعها بهدف شراء عملة dogecoin او عملة الكلب بعدما ارتفعت بأكثر من 800% بالتالي أصبحت أكثر جذبا للشراء من عملة البيتكوين وأملا في المزيد من صعودها خاصة أنها تلقي الدعم من ايلون ماسك هذه الفترة.

وأضاف أحمد معطي، بجانب انتهاء قوة السبب الرئيسي في ارتفاعها خلال الأيام الماضية لمستويات 64 ألف دولار وهو أدراج منصة coin base في بورصة ناسداك خاصة وان سهم الشركة تراجع لمستويات 342 دولار ، بالإضافة إلى تغريدة غير مؤكدة بأن وزارة الخزانة الأمريكية قد تتخذ إجراءات ضد غسيل الأموال الذي يتم من خلال الأصول الرقمية.

ولفت إلى أن أغلب الأفراد الذين يستثمرون في البيتكوين وبقية العملات الافتراضية يفتقرون الي الخبرة في مجال أسواق المال بالإضافة أنهم يعلمون أن هذه العملات الافتراضية غير قانونية بالتالي اى هبوط ضعيف في العملات يحدث بسببه حالة رعب لديهم ويتساءلون وقتها هل حان الوقت للفقاعة ام لا، بالتالي بيضطروا يبيعوا على خسارة خوفا من ارتفاع الخسائر.

وتابع: خاصة أن سوق العملات الافتراضية هو سوق احتكاري يعتمد على المستثمرين الكبار فقط مثل ايلون ماسك والذين يقومون بالشراء في البداية ثم يعلنوا وعندما يقوموا بالبيع لا يعلنوا فيكون الخاسر الأكبر هو صغار المستثمرين.

ومن جانبها ارجعت حنان رمسيس خبيرة أسواق المال، هذا الانخفاض إلى أنها حركة تصحيحية ثم ستعاود العملة رحلة الصعود مرة اخري لان عيوبها هي مميزاتها، مشيرة إلى أن تفضيل الاستثمار ومستقبل العملات المشفرة والاستثمارات الاليكترونية هي ما سيحدد الوضع في الفترة المقبلة.