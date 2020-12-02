لماذا غضب محمد صلاح في مباراة أياكس؟

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(المستقلة) شهدت مباراة ليفربول الإنجليزي وأياكس الهولندي غضب النجم المصري محمد صلاح بسبب زميله البرتغالي ديوجو جوتا.

وحقق ليفربول فوزا صعبا على ضيفه أياكس في الجولة الخامسة من منافسات دوري أبطال أوروبا، ليصعد إلى دور الـ16.

وفي الدقيقة 22 من اللقاء نجح جوتا في استخلاص الكرة، وكان متجها إلى منطقة جزاء الضيوف، وفضّل تسديد الكرة بنفسه بدلا من التمرير إلى محمد صلاح الذي كان متواجدا بجواره.

وتكرر الأمر في الدقيقة 39، عندما سنحت فرصة جديدة لجوتا داخل منطقة جزاء أياكس، وهو الأمر الذي تسبب في اشتعال غضب محمد صلاح.

 

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