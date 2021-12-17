لماذا رفض مخترع لقاح فايزر وزوجته تلقي التطعيم؟

المستقلة /- تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي حول العالم مقطع فيديو يدّعي أن البروفيسور أوغور شاهين، مخترع لقاح “فايزر-بيونتك” وزوجته وموظفي شركته لم يأخذوا اللقاح ضد فيروس كورونا لأسباب أمنية.

لكن في الحقيقة ان شاهين لم يأخذ اللقاح وقتئذ لأنه لم تكن له الأولوية، وفقا “للدويتشه فيله” و”أسوشيتد برس” اللتين فندتا هذه المزاعم.

وظهر شاهين في الفيديو، لكنه قديم منذ عام 2020، كما أن الدكتور شاهين أخذ لقاحا بالفعل، وتلقى الجرعة المعززة، حسب ما صرّحت شركة بيونتك لدويتشه فيله.

وفي الفيديو الذي تم تعديله من قبل احد مستخدمي مواقع التواصل: يسأل صحفي شاهين إن كان تلقى اللقاح فيجيبه بأنه ليس مسموحا له قانونيا أخذ اللقاح، وذلك يعود إلى أن هناك أسبقية في ألمانيا لمن يأخذ لقاح كورونا، حيث كانت الأولوية في ألمانيا أخذ اللقاح للفئات المعرضة للخط من مرضى وكبار في السن وأقربائهم، ولم يسمح حينها لشاهين والعاملين في الشركة أخذ اللقاح خلال التجارب السريرية عليه، ولم يشر شاهين من قريب أو بعيد إلى عدم رغبته في أخذ اللقاح.