لماذا رفضت رحمة رياض قراءة رسالة من والدها ؟

المستقلة/- رفضت الفنانة العراقية رحمة رياض قراءة رسالة من والدها الراحل رياض أحمد وذلك خلال ظهورها في برنامج “غني لي بالجو” وكشفت عن الأسباب التي تدفعها لذلك.

وأوضحت رحمة رياض أنها رفضت قراءة رسالة والدها لأنها ستتأثر وستبكي ولن تتمكن من تمالك دموعها وهو الأمر الذي ترغب فيه أمام الكاميرا.

واكتفت  بنظرات خاطفة إلى الرسالة قبل أن ترفض قراءتها بالرغم من شعورها بالفرحة لرؤية الرسالة التي كتبها والدها لها.

وقرأ وسام بريدي مقدم البرنامج جزء من الرسالة التي يقول فيها رياض أحمد والد رحمة رياض “يا بقايا قلبي، آه كم هي حلوة ضحكاتكن، كل حبي وعنائي”.

ومن ناحية أخرى، أكدت رحمة رياض أنها وقعت في حب الفنان ألكسندر علوم واختارته كشريك لحياتها بسبب طيبته وكرمه وأنه غير متطلب في الحياة وهي أكبر مميزاته.

وأشارت إلى أن والدها رباها على ألا تكون شخصية متطلبة وأن هذه التربية هي من صنعت منها الشخصية التي لا تبحث عن الثروة أو الجاه.

وأوضحت رحمة رياض أن صفات ألكسندر علوم من الصعب أن تجتمع في رجل واحد وأنها كانت تشعر بالغيرة الشديدة عليه عندما كان يقيم في الولايات المتحدة الأمريكية ولكنها كانت تثق به جيداً وهو السبب في استمرار علاقتهما ونجاحها.

اقرأ المزيد
اخبار مصر

وفاة الفنان المصري هشام سليم

اخر الاخبار

ارتفاع حصيلة قتلى الاحتجاجات في إيران

اخر الاخبار

اسبانيا تتهم وشاكيرا تنفي تهربها من الضرائب

اخر الاخبار

جائزة الاغا خان تعلن عن الفائزين لدورة عام 2022

اخبار فلسطين

كليب: الصمود في حرب التجويع يتطلب خططا تخفف من تداعيات الازمة اللبنانية

اخبار فلسطين

دعوات للتهدئة في نابلس وعدم الانجرار وراء أجندات المغرضين

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخبار مصر

وفاة الفنان المصري هشام سليم

اخبار العراق

لماذا رفضت رحمة رياض قراءة رسالة من والدها ؟

اخر الاخبار

جائزة الاغا خان تعلن عن الفائزين لدورة عام 2022

اخبار فلسطين

كليب: الصمود في حرب التجويع يتطلب خططا تخفف من تداعيات الازمة اللبنانية

اخبار فلسطين

دعوات للتهدئة في نابلس وعدم الانجرار وراء أجندات المغرضين

اخر الاخبار

هل ساهمت السياسة بتمزيق روابط المجتمعات العشائرية في العراق ؟

اخبار العراق

القبض على 3 متهمين في ميسان اعتدوا على منتسب اثناء تأدية الواجب

اخبار العراق

القبض على 3 متهمين في ميسان اعتدوا على منتسب اثناء تأدية الواجب

اخر الاخبار

تقارير : شركة آبل ستعلن عن طرازات جديدة من جهاز iPad Pro

اخر الاخبار

دوري الأمم الأوروبية : منتخب فرنسا يستضيف نظيره النمساوي

اخبار العراق

راضي شنيشل يطمئن الجماهير العراقية على أوضاع المنتخب الوطني

اخبار العراق

الغزي يبحث الرؤية التصميمية للربط السككي بين جنوب العراق وشماله

اخر الاخبار

ميتسوبيشي تكشف عن سيارتها ASX الجديدة كليا

اخر الاخبار

الصين تتهم امريكا بسرقة ما يصل إلى 66 ألف برميل يوميا من سوريا

اخر الاخبار

قادة غربيون ينتقدون النظام.. بايدن يصف النساء الإيرانيات بالشجاعات

اخر الاخبار

خبيرة تغذية : يجب استبعاد الحليب عندما يسبب الانتفاخ والقرقرة

اخر الاخبار

ارتفاع الدولار الأمريكي ليبلغ أعلى مستوى في 20 عاماً