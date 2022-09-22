لماذا رفضت رحمة رياض قراءة رسالة من والدها ؟

المستقلة/- رفضت الفنانة العراقية رحمة رياض قراءة رسالة من والدها الراحل رياض أحمد وذلك خلال ظهورها في برنامج “غني لي بالجو” وكشفت عن الأسباب التي تدفعها لذلك.

وأوضحت رحمة رياض أنها رفضت قراءة رسالة والدها لأنها ستتأثر وستبكي ولن تتمكن من تمالك دموعها وهو الأمر الذي ترغب فيه أمام الكاميرا.

واكتفت بنظرات خاطفة إلى الرسالة قبل أن ترفض قراءتها بالرغم من شعورها بالفرحة لرؤية الرسالة التي كتبها والدها لها.

وقرأ وسام بريدي مقدم البرنامج جزء من الرسالة التي يقول فيها رياض أحمد والد رحمة رياض “يا بقايا قلبي، آه كم هي حلوة ضحكاتكن، كل حبي وعنائي”.

ومن ناحية أخرى، أكدت رحمة رياض أنها وقعت في حب الفنان ألكسندر علوم واختارته كشريك لحياتها بسبب طيبته وكرمه وأنه غير متطلب في الحياة وهي أكبر مميزاته.

وأشارت إلى أن والدها رباها على ألا تكون شخصية متطلبة وأن هذه التربية هي من صنعت منها الشخصية التي لا تبحث عن الثروة أو الجاه.

وأوضحت رحمة رياض أن صفات ألكسندر علوم من الصعب أن تجتمع في رجل واحد وأنها كانت تشعر بالغيرة الشديدة عليه عندما كان يقيم في الولايات المتحدة الأمريكية ولكنها كانت تثق به جيداً وهو السبب في استمرار علاقتهما ونجاحها.