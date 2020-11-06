لماذا حظرت فرنسا منظمة “الذئاب الرمادية”؟

المستقلة … بحسب تقارير اعدتها مراكز أمنية اوروبية، فإن في ألمانيا وحدها يتواجد بشكلٍ سري حوالي 20 ألفاً من عناصر منظمة “الذئاب الرمادية”.

فرضت الحكومة الفرنسية في الاسبوع الماضي حظراً على منظمة ” الذئاب الرمادية” وبعد يومين، أعلنت باريس يوم الأربعاء حل جماعة “الذئاب الرمادية” التركية.

جاء قرار الحكومة الفرنسية بحظر المنظمة بعد تشويه نصب تكريمي لضحايا الإبادة الأرمينية قرب ليون بكتابات شملت عبارة “الذئاب الرمادية” خلال نهاية الأسبوع.

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كما إن قرار حظر منظمة الذئاب الرمادية داخل الأراضي الفرنسية، جاء كنتيجة للتوترات المستمرة بين أنقرة وباريس، بالاضافة الى دوافع اخرى لفرنسا لسبب الحظروهو ظهور عناصر المنظمة في احتجاجات مضادة للأكراد والأرمن في فرنسا مؤخراً.

وخلال اعلان فرض الحظر على المنظمة قال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، أنها “تحرض على التمييز والكراهية ومتورطة في أعمال عنف”.

يذكر ان منظمة ” الذئاب الرمادية ” تعتبر جناحاً موالياً للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي دخل في نزاع مع الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، حول قضايا جيوسياسية تتعلق بمناطق ساخنة، وأيضا مؤخرا حول مواجهة فرنسا للإسلام.